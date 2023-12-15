Четырех волгоградцев наградили за знание истории ВЧК-КГБ-ФСБ

Совсем скоро сотрудники органов госбезопасности будут отмечать свой профессиональный праздник. В Волгограде в честь будущей даты сотрудники УФСБ России провели онлайн-викторину на знание истории образования и развития ВЧК-КГБ-ФСБ.

— В преддверии Дня работника органов государственной безопасности c 27 ноября по 6 декабря 2023 года впервые организована и проведена викторина на знание исторических дат и событий, — рассказали информагентству в силовом ведомстве.

Онлайн-викторину организовало УФСБ России по Волгоградской области совместно с историко–мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва».





Мероприятие прошло среди подписчиков музея в соцсети «ВКонтакте». Восемь тематических вопросов, в том числе иллюстрированных фотографиями, вызвали небывалый интерес и обсуждение в группе, насчитывающей 8000 участников. Посты с архивными фотографиями набирали минимум 1000 просмотров каждый.

Участники викторины старались оригинально подойти к ответам, обращая внимание на детали и прикладывая необходимые фотографии. По итогу победителями стали четверо волгоградцев. Именно они наиболее полно и быстро ответили на все поставленные вопросы.





В торжественной обстановке в музее-заповеднике «Сталинградская битва» лауреатам Юрию Николаевичу Соболеву, Елене Владимировне Коваленко, Александру Владимировичу Лобанову и Деевой Марии Георгиевне в присутствии руководства и представителей ветеранского сообщества регионального УФСБ России, руководства и сотрудников музея, были вручены призы.

Победители получили сувениры от областного управления ФСБ и бесплатные абонементы на посещение музея–панорамы в течение всего следующего года.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области