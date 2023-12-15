Поезд Деда Мороза прибудет в Волгоград 23 декабря

В Волгограде на несколько часов 23 декабря остановится сказочный поезд Деда Мороза, передает V102.RU. По информации Приволжского отделения железной дороги, состав во главе с паровозом, украшенным гирляндами из сотен фонариков, на железнодорожном вокзале Волгограда сделает остановку с 13:40 до 21:40.

- Главный гость из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон, чтобы поздравить встречающих с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми, - рассказали в отделении.

Кроме того, по заранее приобретенным билетам дети смогут пообщаться с Дедом Морозом, получить подарок, пройти квест и посмотреть представление в кукольном театре.

Маршрут поезда проходит более чем через 70 городов. В этом году праздничный состав отправился в путь 11 ноября из Великого Устюга - «родины» Деда Мороза. Поезд будет колесить по стране до 13 января.

Из Волгограда Дед Мороз поедет в Астрахань.

Фото: Приволжского отделения железной дороги