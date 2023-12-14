Под Волгоградом пенсионер на иномарке врезался в опору ЛЭП и погиб

Пожилой водитель Renault Logan скончался в результате столкновения с опорой ЛЭП в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем в городе Николаевск на улице 13-я Гвардейская.

- Напротив дома № 118 он совершил съезд с дороги на правую обочину с последующим наездом на опору ЛЭП, - рассказали в главке.

В результате на месте ДТП погиб 73-летний водитель, а его 65-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области