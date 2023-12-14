В Волгограде сократили интервал электробусного маршрута №15

Общество 14.12.2023 08:50
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14.12.2023 08:50
С 14 декабря на линию электробусного маршрута №15 ежедневно будет выезжать 16 единиц транспорта. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, это позволит сократить интервал движения в пиковые часы до 8-10 минут, а в межпиковое время - до 15 минут. Число рейсов, выполняемых по будням, увеличилось на 40 единиц и составляет 158 в день. Такое расписание позволяет держать в резерве и на текущем обслуживании еще 5 электробусов, которые смогут выйти на линию в случае необходимости.
В первые рейсы от ул. Тополевой электробусы ежедневно отправляются в 5.25 ч, а от ж/д вокзала - в 6.05. Последние рейсы электрический транспорт совершает от конечной остановки в Кировском районе в 21.49, а от железнодорожного вокзала - в 22.47.
Напомним, новый маршрут №15 в Волгограде открыли после получения очередной партии электробусов.
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