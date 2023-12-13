Виноват снег? Волгоград вечером 13 декабря сковали 9-балльные пробки





В Волгограде сегодня, 13 декабря, как и обещали синоптики, выпал снег. Однако, сообщает ИА «Высота 102», с выводом спецтехники на городские улицы коммунальные службы пока не спешат – снежный покров еще достаточно скромный. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ситуация на дорогах остается к этому часу спокойной.

Отметим, что согласно «Яндекс Картам», вечером 13 декабря в Волгограде образовались девятибалльные пробки. Онлайн-сервис фиксирует и несколько ДТП в Дзержинском и Советском районах.





Однако, уточняют полицейские, данные дорожные аварии не связаны с погодными условиями в Волгограде. Как и в любой другой день, ДТП происходят в основном из-за невнимательности водителей.

– По данным городской Госавтоинспекции, обстановка на городских магистралях в проезжем состоянии, всплеска аварийности не наблюдается, – сообщили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД.





Здесь также уточнили, что за день в Волгограде произошло 43 мелких ДТП без пострадавших, что является средним показателем.