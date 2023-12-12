Общество

День Волгоградской области на выставке «Россия» в Москве в 10 фото

Общество 12.12.2023 19:16
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12.12.2023 19:16


В Москве на выставке «Россия» 12 декабря прошло под эгидой Волгоградской области. В центре внимания участников и гостей оказались сегодня история, традиции, достижения и перспективы региона. Редакция ИА «Высота 102» под занавес дня собрала самые интересные кадры, сделанные фотографами на ВДНХ.  

Отметим, что в рамках Дня Волгоградской области на выставке в программе значилось около 50 мероприятий, которые проходили  на 10 ключевых площадках ВДНХ. Губернатор Волгоградской области предстал перед публикой около 12.30 с презентацией. Глава региона отдельно подчеркнул, что региону выпала честь быть представленным в знаковый для страны день – День Конституции РФ. 


Еще до официального открытия Дня региона на стенде Волгоградской области побывал Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. Волгоградцы с радушием встретили высокопоставленного политика с традиционным караваем. 

После открытия Дня Волгоградской области на ВДНХ состоялась не менее волнительная часть программы – вручение губернатором Андреем Бочаровым паспортов волгоградским старшеклассникам. На ВДНХ документы получили ученики школ № 81, 20, 15, 1, 27, 77, 86, лицеев № 1, 6, 11, гимназий № 8, 17 Волгограда, казачьего кадетского корпуса им. Героя Советского Союза К.И. Недорубова, Октябрьского лицея Калачевского района. По традиции юноши и девушки получили в подарок экземпляры Конституции РФ.


Отметим, что сегодня звучало немало добрых слов в адрес волгоградцев. С теплотой отзывался о регионе  Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя. Он, в частности, поведал участникам выставки о том, что родился и вырос в Волгограде: 

Я родился и провел юные годы в Волгограде и учился в школе №8 имени Юрия Гагарина. Всегда с ностальгией вспоминал о родном городе, о его красоте и теплоте. Каждое лето туда приезжал, потому что он меня не отпускал. Последний раз был там уже давно, в 2013 году, тогда мне довелось проехать на машине полный круг по всей Волгоградской области. Это необыкновенно красивые и разнообразные места. Я бы хотел, чтобы как можно больше туристов посещали не только Волгоград, но и знакомились с природой и местами отдыха в области. Хочу пожелать городу-герою и области дальнейшего процветания и успехов, моим землякам — благополучия, счастья и новых побед. А посетителям ВДНХ приятного и полезного знакомства с достижениями Волгоградской области, – сказал Василий Небензя. 


Отдельно следует отметить подписание трех соглашений Волгоградской областью с федеральной образовательной и всероссийскими общественными организациями. 

Следующим пунктом насыщенной программы с участием Андрея Бочаров на ВДНХ стал открытый урок, в котором приняли участие более 100 школьников из Волгоградской области.  С ними волгоградский губернатор поговорил о любви к Родине, о возможностях и о мечтах. Сбылись ли мечты губернатора, спросила одна из юных жительниц Волжского. 


В качестве приглашенного гостя на уроке выступил председатель Витебского областного исполкома Республики Беларусь Александр Субботин. 


К слову, на открытом уроке присутствовал и заместитель министра МВД Александр Кравченко. Бывший начальник ГУ МВД России по Волгоградской области был замечен у стенда региона еще до обеда. Кравченко с интересом рассматривал волгоградскую экспозицию. А на открытом уроке генерал-полковник полиции без претензий расположился вместе с детьми. 

 

Что до развлекательной части – большой популярностью на стенде Волгоградской области сегодня вновь пользовались виртуальные прогулки по региону. 


Однако наиболее сильный эффект погружения гости Волгоградской области в Москве сегодня испытали на площадке, где играли самую настоящую казачью свадьбу.


Жених Владислав Капустинский и невеста Александра Семененко — одноклассники, которые встречаются уже 8 лет. К решению связать себя узами брака 23-летние волгоградцы подошли ответственно и серьезно. А сделать торжество особенно ярким и запоминающимся им помогло участие в международной выставке-форуме «Россия» и артисты Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля».

Бракосочетание с соблюдением всех этапов традиционного свадебного обряда донских казаков – девичьим хороводом, переплетением косы, со встречей сватов, выкупом и  благословение родителей – состоялось в зоне культурных проектов павильона № 75.


Фото: администрация Волгоградской области 

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