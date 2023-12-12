Три соглашения подписаны в День Волгоградской области на «России»

В День региона на масштабной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Волгоградская область подписала соглашения о сотрудничестве с федеральной образовательной и всероссийскими общественными организациями.

Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, губернатор Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко и проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Московского государственного института международных отношений МИД РФ Станислав Суровцев поставили подписи в документе о сотрудничестве, направленном на развитие сферы патриотического воспитания граждан страны.



Кроме того, сегодня Волгоградская область оформила договоренности об установлении партнерства с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также со Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Семьям с такими детьми будут оказывать помощь с применением инновационных подходов.



Напомним, 12 декабря — это День региона на выставке-форуме «Россия». Волгоградскую область представил лично губернатор Андрей Бочаров. Для посетителей работают десятки площадок.

Фото сайта администрации Волгоградской области