Замминистра МВД Александр Кравченко навестил волгоградцев на выставке «Россия»

Заместителя министра МВД и бывшего начальника волгоградского ГУ МВД России Александра Кравченко заметили сегодня, 12 декабря, на выставке «Россия» у стенда Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, Александр Кравченко был одет по гражданке и с интересом рассматривал экспозицию, представленную регионом.

Напомним, что Александр Кравченко возглавлял ГУ МВД России по Волгоградской области с 1 ноября 2008 года по декабрь 2021-го, проработав в регионе, таким образом, 13 лет. После назначения заместителем министра Кравченко за два года неоднократно бывал в Волгограде с рабочими визитами. Судя по всему, Кравченко решил не пропускать и важный для Волгоградской области день в рамках работы выставки-форума в Москве.

Ранее сообщалось, что сегодня на ВДНХ проходит презентация Волгоградской области, в которой принимает участие делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым. На ВДНХ также прибыли заместители главы региона, член Совета Федерации Сергей Горняков и Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

Губернатор представит гостям форума главные достижения Волгоградской области в экономике, развитии социальной сферы, образовании, туризме и культуре.

