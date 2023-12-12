Общество

«Зачем был этот цирк?»: глава поселения под Волгоградом уволилась после победы на выборах

Общество 12.12.2023 15:35
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12.12.2023 15:35


Новоизбранная глава Моисеевского сельского поселения Котовского района Валентина Аравина покинула свою должность через несколько дней после победы на выборах. Как рассказали V102.RU местные жители, на посту главы сельского поселения они ее толком и не видели. А теперь новоиспеченная глава и вовсе уволилась из сельской администрации. После увольнения Валентины Аравиной и.о. главы администрации сельского поселения стал Сергей Лесниченко, бывший глава городского поселения города Котово.

Напомним, Лесниченко уволился со своей должности в марте этого года после возбуждения уголовного дела по ремонту улицы Дачная в Котово. Следователи выяснили, что реконструкция дороги проходила с использованием некачественных материалов, в результате чего трасса, на которую из бюджета потратили более 30 миллионов рублей, развалилась буквально через месяц после введения ее в эксплуатацию. Акты приемки бракованной работы подписал Сергей Лесниченко.

После добровольного увольнения со своей должности чиновник устроился в администрацию Моисеевского сельского поселения. А в августе выдвинулся кандидатом на пост главы поселения, но снял свою кандидатуру после того, как стало известно, что на выборы идет человек, попавший в поле зрения правоохранительных органов. В итоге после отказа еще одного кандидата идти на выборы их отменили и назначили дополнительные на конец ноября 2023 года.

Сергей Лесниченко больше не выдвигался кандидатом в главы поселения, а выборы выиграла самовыдвиженец, 56-летняя жительница села Моисеево Валентина Аравина. Однако женщина уже покинула пост руководителя сельского поселения, которое занял Сергей Лесниченко, но с приставкой и.о.


Глава поселения в разговоре с корреспондентом  V102.RU подтвердил факт увольнения Валентины Аравиной. И вот что он ответил на вопрос о причинах ухода избранной главы.  

Вам лучшее ее спросить. Может, со здоровьем проблемы, а может, не получалось у нее, -  пояснил и.о. главы Моисеевского сельского поселения.

Между тем, местные жители предполагают, что стремительная отставка  выбранной главы было частью плана по освобождению этой должности именно для Сергея Лесниченко. 

Зачем тогда нужен был весь этот цирк с выборами? – недоумевают сельчане. – Интересно, сколько бюджетных денег было потрачено для проведения этой комбинации?

Фото: архив ИА «Высота 102», скриншот сайта администрации Моисеевского сельского поселения

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