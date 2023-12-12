О победах и проектах: опубликована речь Бочарова на открытии дня региона в Москве





Губернатор Волгоградской области открыл основную программу дня региона на выставке «Россия», которая проходит в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102», выступая перед гостями форума, Андрей Бочаров особо подчеркнул тот факт, что День Волгоградской области выпал именно на 12 декабря, когда в стране отмечают День Конституции РФ.

– В год 80-летия Сталинградской Победы, именно в День Конституции Российской Федерации, на уникальной выставке достижений «Россия» Волгоградской области доверено право представлять величие нашего Отечества, мощь и силу России, ее многонационального народа – через реализацию масштабных амбициозных планов и проектов развития Волгоградской области, результаты труда народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии на протяжении веков, – сказал Андрей Бочаров на открытии основной программы Дня региона.

Далее волгоградский губернатор подчеркнул, что история современной области является неотъемлемой частью истории России, так как впитала результаты труда и подвига многих поколений жителей нашего государства.

– И в наше время жители – потомки Поколения Победителей с оружием в руках, плечом к плечу со своими боевыми товарищами из всех регионов нашей страны, представляющими многонациональный народ Российской Федерации, как и их предки, защищают наше Отечество от современных нацистов и фашистов. Жители Волгоградской области поддерживают нашего президента и наши славные Вооруженные Силы. Уверены: враг будет разбит, Победа будет за нами! – цитирует ИА «Высота 102» Андрея Бочаров. – Давайте скажем спасибо защитникам Отечества за их ратный труд.

Далее глава Волгоградской области выразил уверенность в том, что все планы и проекты по дальнейшему социально-экономическому развитию будут реализованы. После Андрей Бочаров призвал гостей мероприятия принять участие в этой работе:

– Вместе идти только вперед. Вперед, в будущее, через настоящее — опираясь на опыт и достижения прошлого. Добро пожаловать в Волгоградскую область! Всего самого доброго! С государственным праздником — Днем Конституции Российской Федерации!