Глава СКР поручил провести проверку по старой двухэтажке в Волгограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу о помощи из Волгограда и поручил провести проверку законности принятия решения о признании аварийным двухэтажного дома №2 по улице им. капитана Тряскина, передает V102.RU.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе проверки, - сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, жители старой двухэтажки №2 на улице имени капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда выступили против решения о признании их дома аварийным. В редакцию V102.RU они прислали копию письма, которое направили в Москву в адрес главы СК России Александра Бастрыкина и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором просят проверить законность такого решения, провести процессуальную проверку и заступиться за них.

Жители утверждают, что решение о сносе их дома, который является объектом культурного наследия регионального значения, было принято на основании экспертизы, выполненной еще в 2014 году с грубыми нарушениями. Новая экспертиза, которую заказали и оплатили жильцы, показала, что основные конструкции дома находятся в работоспособном состоянии и ему требуется капитальный ремонт.

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