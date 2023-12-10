Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийным





В Волгограде жители старой двухэтажки №2 на улице имени капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда выступили против решения о признании их дома аварийным. В редакцию V102.RU они прислали копию письма, которое направили в Москву в адрес главы СК России Александра Бастрыкина и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором просят проверить законность такого решения, провести процессуальную проверку и заступиться за них.

Жители утверждают, что за свой дом, который является объектом культурного наследия регионального значения, они борются с 2015 года – тогда межведомственная комиссия администрации Краснооктябрьского района признала дом аварийным и подлежащим сносу на основании заключения, подготовленного ООО «СервисКомплектПроект».





- В 2015 году в связи с этим мы подали в суд, так как дом является культурным наследием. Решением суда все было отменено. В августе после этого все равно администрация принимает решение, что дом остается аварийным, но уже подлежит не сносу, а реконструкции. Мы после этого писали и в прокуратуру, и везде обращали внимание на то, что межведомственная комиссия принимала решение не в полном составе и с нарушениями. В конце года мы получили от прокуратуры письмо, что межведомственная комиссия приняла это решение незаконно, администрации предложено исправить это. Мы тогда успокоились. Вот уже 8 лет прошло, и как бы все тихо, хорошо. А в ноябре 2022 года мы получили звонок, что нас выселяют, - рассказывают жители.

По их словам, заключение 2014 года о состоянии их дома готовилось «на коленке». Выводы были сделаны с использованием недействующих на тот момент ГОСТов, без детального (инструментального) обследования конструкций, без обоснования вероятных причин появления дефектов. Такие выводы в январе 2023 года сделали специалисты судебно-экспертного учреждения ООО «Эксперт Система» в рецензии на техническое заключение №04/14 о состоянии основных строительных конструкций жилого дома №2 по ул. имени капитана Тряскина.





- Сейчас мы написали Бастрыкину, в приемную Президента. Плюс к этому сделали, заказали и оплатили экспертизу и получили уже свою нормальную экспертизу, где совершенно четко указано, что дом далеко не аварийный. Он в работоспособном состоянии, просто ему требуется капитальный ремонт, - рассказывают жители.

По их словам, против признания дома аварийным выступает большинство жильцов, которые живут здесь давно и это жилье для них является единственным.





- Мы совершенно спокойно здесь живем, нормально, - утверждают люди. - Кому нужно нас выселять, непонятно. Я знаю, что есть действительно аварийные дома и люди не могут ничего добиться. Мы здесь прекрасно живем: отопление, канализация, вода – все есть.

Жилой дом №2 по ул. имени капитана Тряскина был построен в 1948 году, как и десятки других домов на этой улице. Однако соседние дома-«ровесники» попали в программу капремонта, и аварийными они не признаны. В них заменили инженерные сети, отремонтировали крыши и фасады, тогда как дом №2 по улице Тряскина последний раз капитально ремонтировали 40 лет назад.

- Я не считаю этот дом аварийным, я живу здесь 13 лет, - рассказывает одна из жильцов двухэтажки. - Конечно, были трещины, но ремонт сделали и на протяжении 13 лет никаких новых трещин не возникало. Если бы дом аварийным был, и как там вообще пишут, что он расползается, падает, были бы еще трещины. Логично? Но их нет. Когда мы приехали, у нас маячки стояли. С 2007 года они так и стоят, ничего не разрушено. Непонятно, кому выгоден наш дом и для чего.





Жители утверждают, что нет законных оснований для признания их дома аварийным. Новая экспертиза о техническом состоянии основных строительных конструкций жилого дома, которую заказали жители, не подтверждает выводы экспертизы 2014 года.

- Техническое состояние конструкций здания жилого дома в целом находятся в работоспособном состоянии. Выявлены отдельные повреждения, которые являются устранимыми, - говорится в этом документе, который есть в распоряжении редакции.





В свою очередь в администрации Волгограда на запрос V102.RU сообщили, что дом №2 по ул. им. капитана Тряскина был признан аварийным на основании заключения специализированной организации, сотрудники которой провели обследование технического состояния здания.

- Так, они выявили массовые прогрессирующие вертикальные и косые сквозные трещины во внешних и внутренних стенах здания, трещины в стенах подвала, трещины в деревянных перекрытиях, повреждения кровли и др. Другие заключения специалистов на рассмотрение межведомственной комиссии не поступали. Учитывая имеющееся в наличии заключение о техническом состоянии здания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в августе 2015 года межведомственная комиссия была обязана признать дом аварийным и подлежащим расселению. В работе комиссии принимали участие собственники 5 из 8 квартир, расположенных в данном МКД. Данное решение межведомственной комиссии судебными инстанциями не отменялось, - сообщили в мэрии.

Расселение жилого указанного дома, как поясняет горадминистрация, проводится в рамках действующей региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В настоящее время уже определены поставщики квартир, предназначенных для переселения жильцов аварийного МКД. Жилые помещения находятся в новостройках Краснооктябрьского района и будут переданы горожанам по мере ввода домов в эксплуатацию. Так как здание входит в состав объекта культурного наследия, то после завершения расселения дом подлежит реконструкции. Варианты дальнейшего использования здания будут определены после завершения процедуры переселения его жильцов, - сообщили в администрации Волгограда.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»