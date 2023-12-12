Губернатор Волгоградской области сегодня, 12 декабря, находится с рабочим визитом в Москве, где, как сообщает ИА «Высота 102», будет принимать участие в мероприятиях в рамках выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ. Напомним, что сегодня, в День Конституции РФ, весь день работы выставки-форума проходит под эгидой Волгоградской области.

К этой минуте Андрей Бочаров уже выступил на сцене на ВДНХ и презентовал регион гостям выставки.

– В год 80-летия Сталинградской Победы, именно в День Конституции Российской Федерации, на уникальной выставке достижений «Россия» Волгоградской области доверено право представлять величие нашего Отечества, мощь и силу России, ее многонационального народа – через реализацию масштабных амбициозных планов и проектов развития Волгоградской области, результаты труда народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии на протяжении веков, – отметил Андрей Бочаров на открытии основной программы Дня региона.

Губернатор представит гостям форума главные достижения Волгоградской области в экономике, развитии социальной сферы, образовании, туризме и культуре.





По данным ИА «Высота 102», стенд региона 12 декабря еще до официального открытия Дня Волгоградской области посетил Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Сопровождали его сенатор Сергей Горняков и заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

Отметим, что сегодня в Москве находятся многие представители администрации региона. Так, в числе присутствующих на стенде Волгоградской области на ВДНХ, корреспонденты «Высоты 102» разглядели заместителей губернатора Анну Писемскую, Геннадия Шевцова, главу комитета по делам национальностей Эдуарда Давыдовского и др.