Общество

Губернатор Бочаров открыл День Волгоградской области на выставке «Россия» в Москве

Общество 12.12.2023 12:26
0
12.12.2023 12:26


Губернатор Волгоградской области сегодня, 12 декабря, находится с рабочим визитом в Москве, где, как сообщает ИА «Высота 102», будет принимать участие в мероприятиях в рамках выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ. Напомним, что сегодня, в День Конституции РФ, весь день работы выставки-форума проходит под эгидой Волгоградской области. 

К этой минуте Андрей Бочаров уже выступил на сцене на ВДНХ и презентовал регион гостям выставки. 

 В год 80-летия Сталинградской Победы, именно в День Конституции Российской Федерации, на уникальной выставке достижений «Россия» Волгоградской области доверено право представлять величие нашего Отечества, мощь и силу России, ее многонационального народа – через реализацию масштабных амбициозных планов и проектов развития Волгоградской области, результаты труда народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии на протяжении веков, – отметил Андрей Бочаров на открытии основной программы Дня региона.

Губернатор представит гостям форума главные достижения Волгоградской области в экономике, развитии социальной сферы, образовании, туризме и культуре.


По данным ИА «Высота 102», стенд региона 12 декабря еще до официального открытия Дня Волгоградской области посетил Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Сопровождали его сенатор Сергей Горняков и заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.  

Отметим, что сегодня в Москве находятся многие представители администрации региона. Так, в числе присутствующих на стенде Волгоградской области на ВДНХ, корреспонденты «Высоты 102» разглядели заместителей губернатора Анну Писемскую, Геннадия Шевцова, главу комитета по делам национальностей Эдуарда Давыдовского и др. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2023 13:55
Общество 12.12.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 13:48
Общество 12.12.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 13:36
Общество 12.12.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 13:16
Общество 12.12.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 13:09
Общество 12.12.2023 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2023 11:57
Общество 12.12.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 11:18
Общество 12.12.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 10:10
Общество 12.12.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 09:30
Общество 12.12.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 08:41
Общество 12.12.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 08:21
Общество 12.12.2023 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 21:35
Общество 11.12.2023 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 20:20
Общество 11.12.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 18:49
Общество 11.12.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 17:51
Общество 11.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:04
Скрывавшийся в Парагвае бизнесмен предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
Улица Хрустальная в Волгограде неожиданно стала белоснежно-ледянойСмотреть фотографии
13:48
Глава СКР поручил провести проверку по старой двухэтажке в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:36
Замминистра МВД Александр Кравченко навестил волгоградцев на выставке «Россия»Смотреть фотографии
13:16
Медсестра, военный и чиновник стали «Правозащитниками Волгоградской области 2023 года»Смотреть фотографии
13:09
О победах и проектах: опубликована речь Бочарова на открытии дня региона в МосквеСмотреть фотографии
12:59
В чеченском суде оценили ущерб от действий поджигателя Корана ЖуравеляСмотреть фотографии
12:56
На заводе Волжского опровергли взрыв шлаковоза в ночь на 12 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Губернатор Бочаров открыл День Волгоградской области на выставке «Россия» в МосквеСмотреть фотографии
11:57
В Волгоград отправили партию подозрительного сливочного масла из КисловодскаСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области утопили мужчину в бассейне «призрачного» ИПСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцы смогут сэкономить при оплате воды и отопления в январеСмотреть фотографии
10:10
Рост цен на яйца хотят задавить их количеством и потемками в мегаполисахСмотреть фотографии
09:56
Пенсионер на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:39
Лжесиловики повесили на рабочего из Волжского многомиллионный кредитСмотреть фотографии
09:30
Волгоградский алиментщик с миллионным долгом вместо тюрьмы уехал на СВОСмотреть фотографии
09:25
«Город, что ли, миллионеров?»: в Волгограде рекордно подорожали новостройкиСмотреть фотографии
08:41
«Хорошо громыхнуло»: жителей Волжского напугали ночные хлопкиСмотреть фотографии
08:21
В Волгограде заменили разлетевшийся на чугунные осколки люк на дорогеСмотреть фотографии
21:54
В Волгограде отметят 30-летие первых медалей «Ротора»Смотреть фотографии
21:35
Волгоград 13 декабря накроет метельСмотреть фотографии
20:46
Волгоградцы наелись в ресторанах и столовых на 19 миллиардовСмотреть фотографии
20:20
Депутатов Волгоградской облдумы ограничили в правахСмотреть фотографии
19:54
Волгоградка на вокзале била, унижала и угрожала сотрудникам полицииСмотреть фотографии
19:45
Осужденный в Волгограде за дискредитацию Ефимов проиграл на выборах «Яблока»Смотреть фотографии
18:49
«Да там одни карамельки!»: мессенджеры волгоградцев взорвали обсуждения новогодних подарковСмотреть фотографии
18:47
В МВД опровергли информацию о нападении на школьницу с ножом под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:51
Центр Волгограда из-за поломки светофоров замер в пробкеСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде снова банкротят клинику пластической хирургии «Ассоль»Смотреть фотографии
17:12
Аренда квартир в Волгограде подорожала на 21,3%. И это не пределСмотреть фотографии
 