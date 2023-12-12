Волгоградцы смогут сэкономить при оплате воды и отопления в январе

Жители Волгограда смогут с экономией оплатить горячую и холодную воду, а также отопление в январе. По информации концессий, до конца года будут приниматься авансовые платежи от потребителей. Это позволит существенно сократить расходы при оплате услуг в начале 2024 года.

– Счета за холодную, горячую воду, отопление и водоотведение могут оказаться в числе незапланированных трат, о которых можно забыть в суете новогодних праздников. Для того чтобы платежи не ударили по кошельку в самом начале года ресурсоснабжающая организация предлагает оплатить услуги ЖКХ заранее, – сообщили 12 декабря в компании. – Так, до 22 декабря 2023 года волгоградцы могут внести авансовый платеж за услуги водо- и теплоснабжения, сократив тем самым сумму оплаты за декабрь. Сумма в квитанции за последний месяц, таким образом будет значительно меньше.

Таким образом, оплата авансового счета позволит разбить общую сумму платежа за декабрь и рационально спланировать свой бюджет на предстоящие праздники. Заплатить в январе придется лишь небольшую часть платежа, которая останется после оплаты авансового счета.

Внести авансовый платеж за перечисленные услуги жители Волгограда смогут любым привычным способом: в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в мобильном приложении банка, а также в отделениях МФЦ Волгограда или в кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47а.