Волгоград 13 декабря накроет метель

Общество 11.12.2023 21:35
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11.12.2023 21:35
На Волгоград надвигается метель. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, во власти снега с сильным ветром уже оказались северные районы региона. В Волгоградской области снег будет идти до 14 декабря включительно. Средняя температура воздуха днем будет варьироваться в эти дни от -5 до -12 градусов.В Волгоград осадки в виде снега и ветер с порывами до 20 метров в секунду доберутся уже в ближайшую среду. Завтра, 12 декабря, в областном центре будет последним бесснежным днем с дневной температурой до -9 градусов.
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