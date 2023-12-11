В Волжском двое подростков убежали из центра помощи детям

Полицейские разыскивают двоих подростков, которые 8 декабря убежали из Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, пропали без вести 16-летний Никита Горбачев и 15-летний Матвей Лепилин.
До настоящего времени местонахождение пропавших детей неизвестно.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам полиции:
8 (8443) 41-56-56- дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому или 02;
+7 927 251 90 59 - сотрудник полиции.