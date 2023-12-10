В ЦПКиО Волгограда на морозе приготовили 180 кг плова

Два казана плова общим весом 180 кг приготовили сегодня, 10 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили V102.RU в администрации парка, ароматное блюдо сготовили по традиционному национальному рецепту.

Посетители ЦПКиО, которые пришли в мороз на открывшийся каток или просто погулять, смогли отведать это угощение. Чай наливали из настоящего самовара.





В связи с морозной погодой в Волгограде стали работать зимние аттракционы – каток «Лагуна» и снежные горки. Пока настоящего снега в городе нет – его производят снежные пушки.

Всего в текущем сезоне в парке будут работать шесть горок протяженностью 80 метров каждая – это в три раза больше горок, чем в прошлом году. На данный момент горки открыты не все. В полную мощь комплекс заработает на следующей неделе.

Напомним, что накануне в ЦПКиО открылась Резиденция Деда Мороза. Она расположена в мастерской «Подворье» - это деревянный дом рядом с главной сценой.

Фото: ЦПКиО