В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз ждет писем и стихов

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, сегодня, 9 декабря, открылась резиденция Деда Мороза, сообщает V102.RU. Несмотря на приличный минус за окном детвора все-таки дождалась главного зимнего волшебника.









— Дети такие потрясающие, веселые, как увидели меня — побежали навстречу. Письма мне кладут, желания загадывают, стихи читают. Потом я все это буду смотреть, получат ли они подарки или нет, — весело рассказал Дед Мороз.









Резиденция волшебника впервые открылась в мастерской «Подворье». Детей и взрослых встречали Белый мишка и Чебурашка, а Снегурочка приехала на украшенном по-зимнему внедорожнике. Гости много танцевали и буквально атаковали фотозону.









Для ребят главный волшебник со своей помощницей подготовили интерактивные представления, загадки, игры и конкурсы. Каждый гость резиденции получил сладкий подарок, а также посидел вместе с Дедушкой на зимнем троне. Малыши рассказывали стишки, а дедушка спрашивал, чего бы они хотели под Новый год.









Резиденция ждет всех желающих каждый день с 10.00 до 17.00 по 14 января включительно. С расписанием и стоимостью представлений можно ознакомиться на официальном сайте.









Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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