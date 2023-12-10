Бесснежному Волгограду обещают только мороз и лютый ветер

В Волгограде в ближайшие дни снега не будет, он выпадет только в северных и восточных районах региона. Такие данные, как передает V102.RU, содержатся в прогнозе Волгоградского ЦГМС.

В ближайшие три дня в областном центре будет без осадков. При морозе -8...-10º ночью и -6...-8º днем будет очень ветрено. В начале рабочей недели будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 16-21 м/с.

Между тем в районах Волгоградской области прогнозируют небольшой снег, а в некоторых районах и метель. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью -5...-10º, в отдельных северных и восточных районах -11...-16º; днем -3...-8º, в отдельных северных и восточных районах -9...-14º. Такая погода продержится в регионе до 12 декабря включительно.