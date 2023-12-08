В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз открыл снежные горки

Второй комплекс снежных горок откроется на следующей неделе. Таким образом, в этом сезоне в ЦПКиО будут работать уже шесть горок, протяжённостью 80 метров каждая. Снежный покров на всех горках будет создаваться при помощи пяти снегогенераторов.
Общество 08.12.2023 08:23
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08.12.2023 08:23
Второй комплекс снежных горок откроется на следующей неделе. Таким образом, в этом сезоне в ЦПКиО будут работать уже шесть горок, протяжённостью 80 метров каждая. Снежный покров на всех горках будет создаваться при помощи пяти снегогенераторов.
Сегодня, 8 декабря, в ЦПКиО Волгограда открылись две первые снежные горки. Как рассказали V102.RU в администрации парка, накануне их готовность проверил Дед Мороз, обосновавшийся в своей новой резиденции. Под покровом ночи сказочный герой прокатился на горках и постановил, что они готовы для приема посетителей – как детей, так и взрослых.Напомним, в ЦПКиО с помощью снегогенераторов, которые работали двое суток, «намолотили» около 400 кубометров снега.
Второй комплекс снежных горок откроется на следующей неделе. Таким образом, в этом сезоне в ЦПКиО будут работать уже шесть горок, протяжённостью 80 метров каждая. Снежный покров на всех горках будет создаваться при помощи пяти снегогенераторов.
У подножия нового комплекса горок также оборудована смотровая площадка, где можно сделать красивые фотографии с видом на склоны, Волгу, стадион или «танцующий» мост.
Фото ЦПКиО
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