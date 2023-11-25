Общество

В ЦПКиО Волгограда 9 декабря заработает почта Деда Мороза

Общество 25.11.2023 12:51
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25.11.2023 12:51


Письма Деду Морозу в Волгограде можно будет отправить с 9 декабря. Как сообщили V102.RU в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, в этот день начнет работать почта Деда Мороза.

- Главный волшебник зимы будет принимать письма в своей резиденции ежедневно после 9 декабря с 18.00 до 21.00, как только закончит встречи с ребятами, - рассказали сотрудники парка.

Почтовый ящик для писем волшебнику будет находиться в мастерской «Подворье», где Дед Мороз обустроил свою резиденцию. Найти ее просто – она находится рядом с главной сценой в парке.

Время и формат ответа – письмом или в виде видеообращения – можно узнать на сайте ЦПКиО. Чтобы попасть к Деду Морозу, необходимо заранее записаться на сайте.

Напомним, резиденция Деда Мороза в ЦПКиО Волгограда будет работать ежедневно с 9 декабря по 14 января.

Скриншот с видео ООО «Парк»

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