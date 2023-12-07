В Волгограде сегодня, 7 декабря, губернатор Андрей Бочаров побывал в обновленном здании бывшего кинотеатра «Победа» на ул. Краснознаменской после капитальной реконструкции. Как сообщает ИА «Высота 102», итоги проделанной работы впечатлили главу региона. Уже к Новому году в детском центре справит долгожданное новоселье областной театр кукол.

– Что здесь было и что здесь стало… А что здесь будет — вообще фантастика! – сказал впечатленный результатами работы Андрей Бочаров. – Площадка шикарная. Мы для себя приняли решение создавать ее здесь, в историческом месте. Когда только начали, возникало очень много проблем. Но шаг за шагом, вместе с нашими проектировщиками, строителями, с вашим участием, исходя из того, что вы хотите здесь видеть, мы шли к исполнению этой мечты. Мечта поколений о современном кукольном театре сбылась. Возможности огромные теперь.

Коллектив Волгоградского областного театра назвал свой переезд в здание бывшей «Победы» чудом и выразил слова благодарности губернатору и строителям.

– Мы завершили практически все строительно-монтажные работы на этом объекте. До 20 декабря будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и кукольный театр приступит к полномасштабной, полнокровной работе. Открытие произойдет до Нового года, – анонсировал Андрей Бочаров. – Коллектив полон творческих планов, проектов, идей. Они наполнят театр таким содержанием и такими эмоциями, которые помогут юным зрителям и взрослым почувствовать любовь к своей Родине, ее многогранной истории и культуре. И через призму постановок, творчества стать добрее.

В настоящее время в здании на Краснознаменской идет приемка специальной комиссией. По предложению Андрея Бочарова, первый спектакль кукольный театр даст здесь для детей участников СВО.

Напомним, что корреспонденты ИА «Высота 102» первыми побывали в здании нового многофункционального детского центра после завершения основных работ и показали, как преобразилась «Победа» после реконструкции.