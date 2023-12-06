Главный пристав Волгоградской области Косогорская получила генерал-майора





Звание генерал-майора внутренней службы присвоено руководителю УФССП России по Волгоградской области Галине Косогорской. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на указ президента Владимира Путина № 932 «О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава», подписанный накануне, 6 декабря.

Напомним, что Галина Владимировна Косогорская приехала в Волгоград из Оренбурга в 2021 году и сразу заняла должность временно исполняющего обязанности руководителя управления ФСПП по региону. В Оренбурге Косогорская трудилась на посту заместителя руководителя УФССП.

Официально в должность руководителя УФССП по Волгоградской области Галина Косогорская вступила 25 июня 2021 года. На тот момент она носила звание полковника внутренней службы.

Должность начальника службы судебных приставов в Волгоград освободилась после того как предшественник Косогорской – Владимир Евстигнеев – попал под уголовную статью после полученной взятки.