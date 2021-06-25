Общество 25.06.2021 12:49
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25.06.2021 12:49
Полковник внутренней службы Галина Косогорская, которая прибыла из Оренбурга в Волгоград еще зимой, официально вступила в должность руководителя УФССП по региону - главного судебного пристава Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе УФССП России по региону. С февраля текущего года Галина Косогорская исполняла обязанности руководителя.
Как ранее сообщало информагентство, Галина Косогорская приехала в Волгоградскую область из Оренбурга, где она трудилась заместителем начальника управления УФСПП.
Напомним, бывший руководитель УФССП по Волгоградской области Владимир Евстигнеев обвиняется в получении взятки через посредника. По версии следствия, он провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Посредником в реализации преступной схемы, как полагают следователи, выступал тогда еще руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов. Уголовные дела в отношении бывших руководителей находятся на рассмотрении в Центральном районном суде Волгограда.
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