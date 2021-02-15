Губернатора Волгоградской области познакомили с новым судебным приставом из Оренбурга

Общество 15.02.2021 14:37
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15.02.2021 14:37
Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов - заместителем главного судебного пристава РФ Денисом Фирстовым, а также временно исполняющей обязанности главного судебного пристава Волгоградской области Галиной Косогорской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, участники встречи рассмотрели вопросы взаимодействия в решении задач по ключевым направлениям и обсудили дальнейшее развитие службы судебных приставов на территории Волгоградской области.
Как стало известно ИА "Высота 102", Галина Косогорская приехала в Волгоградскую область из Оренбурга, где она трудилась заместителем начальника управления УФСПП. Сегодня она будет представлена коллективу управления.
Напомним, руководитель УФССП по Волгоградской области Владимир Евстигнеев находится под стражей по обвинению в получении через посредника взятки. По версии следствия, экс-главный судебный пристав Волгоградской области провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Посредником в реализации преступной схемы, как полагают следователи, выступал руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.
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