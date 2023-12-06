«Пусть ездят с нами»: жители Волжского начали сбор подписей против транспортной реформы волгоградских чиновников

В маршрутках, курсирующих по маршруту Волжский-Волгоград, начат очередной сбор подписей против инициативы комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области сократить в 2024 году путь следования коммерческого транспорта по дорогам областного центра. Как рассказали V102.RU волжане, против нововведения чиновников выступают и перевозчики, и пассажиры, которых ожидают дополнительные трудности и на без того тернистом пути на работу и учебу.

- С 7 февраля нам готовят замечательный сюрприз – теперь коммерческие микроавтобусы №123, 160, 260 и 159 будут курсировать по усеченному маршруту. А в Волгограде нам придется пересаживаться на муниципальный транспорт, чтобы добраться туда, куда раньше мы ездили без пересадок. Мысль чиновников проста и понятна – они хотят получить больше прибылей от муниципального транспорта. За счет кого? За счет нас. Мало того, что мы будем платить теперь больше за проезд, будем также больше тратить времени на поездки. К тому же – душиться в переполненных волгоградских автобусах. Спасибо большое за такую «заботу», - возмущаются волжане.

По словам волжан, волгоградцы, спасаясь от тесноты в муниципальном транспорте, уже сейчас активно пользуются волжскими маршрутками.

- И, несмотря на это, редко когда в Волгограде увидишь полупустой автобус. Представляете, что будет, когда и волгоградцев, и волжан запихнут в одни и те же автобусы? Мы, может быть, и согласились бы на это, но с одним условием. Если те чиновники, кто придумал такую схему, откажутся от служебных автомобилей и будут каждый день ездить с нами на работу и учебу, - продолжают волжане.

Напомним, чиновники пытались внедрить подобную новую транспортную схему еще в 2022 году. Однако тогда перевозчики предупредили о грозящих проблемах в транспортном сообщении двух городов, выразив опасение, что муниципальный транспорт не справится с потоком волжан, и региональные власти на время отложили внедрение кардинальных перемен.

- Да, сейчас Волгоград получил новый транспорт, но все равно его недостаточно для обеспечения комфортных перевозок – чтобы не стоять по часу на остановках, а потом не душиться в салонах. Это видят и сами волгоградцы. Представьте теперь, что ни у волжан, ни у волгоградцев не будет альтернативы и нас обрекут пользоваться муниципальным транспортом. В выгоде будут только волгоградские муниципальные предприятия. Как говорится, деньги – любой ценой, - возмущаются жители Волжского. – Мы будем просто стадом, которое будут перекидывать из одного автобуса в другой.

При этом волжане обращают внимание на то, что добраться из Волжского в Волгоград на общественном транспорте в настоящее время весьма затруднительно.

- Электричка из Волжского в Волгоград ездит всего один раз в день, а автобусы автоколонны №1732 - всего несколько раз в день, без маршруток мы просто не выживем, - опасаются жители Волжского. - А коммерческие перевозчики, которым сократят путь, могут просто разориться и прекратить свою деятельность.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области подтвердили грядущие изменения в транспортной схеме, которые коснутся не только маршруток сообщением Волжский-Волгоград.

- С 7 февраля 2024 года в соответствии с документом планирования будут изменены схемы движения межмуниципальных маршрутов, внесенных в реестр межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок Волгоградской области.

Суть изменения заключается исключительно в переносе конечных (начальных) остановок, при этом интервалы движения автобусов останутся без изменений: