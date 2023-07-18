Общество 18.07.2023 10:34
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18.07.2023 10:34
Жителей Волжского ждет неприятный сюрприз в будущем году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, с февраля 2024 году протяженность ряда маршрутов, курсирующих из Волжского в Волгоград, резко сократится. В частности, речь идет о таких популярных у волжан маршрутках, как №№260, 160, 159 и 123.
Чиновники решили кардинально изменить конечные остановки. В частности, если раньше маршрутка №260 из Волжского доезжала до кардиоцентра в Волгограде, то теперь конечной остановкой в областном центре будет школа №3 в Тракторозаводском районе. Здесь также будут останавливаться маршрутки №№160 и 123, следующие из Волжского. А маршрутка №159 будет курсировать лишь до больничного комплекса, тогда как сейчас доходит до Землячки.
Ранее данные маршруты, напомним, развозили пассажиров из Волжского по различным районам Волгограда. Например, микроавтобусы №260 курсировали до кардиоцентра в Волгограде. Теперь же волжанам, которым нужно будет попасть в это медучреждение, придется делать пересадку на остановке «Школа №3». Неудобства ждут и волжан, которые добирались на маршрутке №123 до железнодорожного вокзала. Теперь тем, кому необходимо попасть на вокзал, придется с чемоданами пересаживаться на другой вид транспорта.
Напомним, такой вариант сокращения протяженности маршрутов власти пытались внедрить еще в прошлом году. Это новшество вызвало возмущение у волжан и у перевозчиков. Пассажиры считали, что власти делают это для того, чтобы насильно пересадить людей на муниципальный транспорт и увеличить его прибыли. При этом об удобстве пассажиров, которым придется добираться до нужных пунктов назначения в переполненном транспорте и подолгу его ожидать, по мнению волжан, никто не думает. Так же, как и о дополнительных тратах, которые теперь придется нести жителям Волжского.
Предприниматели также резко осудили идею областных чиновников. Перевозчики, в частности, заявляли, что в условиях ограниченного городского пространства в Тракторозаводском районе сложно будет организовать пересадочный пункт. Также некоторые заявляли о риске закрытия маршрутов в связи с их очевидной невыгодностью.
Тогда перевозчикам удалось убедить власти не принимать поспешно непопулярное решение и хотя бы отсрочить нововведение. Однако, как видно, от идеи заставить волжан пользоваться муниципальным транспортом Волгограда никто не отказался.
Между тем, возмущенные этой новостью волжане уже начинают действовать и начинают сбор подписей против сомнительного решения чиновников.
- К сожалению, тем, кто передвигается на работу и с работы на служебных автомобилях, никогда не понять простых пассажиров, для которых маршрутки Волжский-Волгоград являются зачастую безальтернативным способом добраться на работу или на учебу из Волжского в Волгоград, - говорят волжане. - Нам хотят устроить такой своеобразный "ад", чтобы мы ехали, как стадо, в толчее и в нервотрепке, и все это для того, чтобы забить под завязку муниципальные автобусы. При этом эти автобусы доходят не до всех мест, куда сейчас доезжают маршрутки. К слову, если в Волгограде курсируют много электричек, то из Волжского в областной центр ходит лишь одна!
В свою очередь, намерение сражаться за сохранение протяженности маршрутов, по словам водителей, выразили и перевозчики.
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