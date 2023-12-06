Общество

«Это вам на Новый год»: депутаты Волгоградской облдумы 7 декабря увеличат штрафы за парковку на зеленой зоне

Общество 06.12.2023 12:19
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06.12.2023 12:19


Изменения в кодекс об административной ответственности, касающиеся увеличения штрафов за парковки на «зеленке», рассмотрят 7 декабря депутаты Волгоградской областной думы. Как сообщает V102.RU, в повестке завтрашнего заседания регпарламента – всего пять вопросов, в том числе и утверждение новых штрафов.

 

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, профильный комитет Волгоградской облдумы 29 ноября рассмотрел законопроект об административной ответственности за парковку на зеленых зонах. И уже через несколько дней его вынесли для утверждения на областную думу. 

Изменения предполагают ужесточение штрафов за проезд и стоянку автомобилей на озелененных территориях. В случае принятия законопроекта для граждан эта сумма составит от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц – от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей и от 35 тыс. рублей до 40 тыс. рублей соответственно.

В действующей редакции КоАП Волгоградской области штраф для граждан составляет от 1 до 4 тысяч рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц менять не планируется.

Кроме этого, Кодекс Волгоградской области об административной ответственности предлагается дополнить статьей, предусматривающей ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке. Согласно проекту закона, должностные лица органов местного самоуправления получат право составлять протоколы об административных правонарушениях. Нарушение также может быть зафиксировано с помощью специальных комплексов фотовидеофиксации.

Ранее с такой инициативой выступили в администрации Волгограда. В пояснительной записке к законопроекту, подписанной руководителем департамента экономического развития и инвестиций мэрии Анны Елисеевой, подчеркивается, что изменения в административный кодекс вносятся в целях реализации комплексного подхода к организации платных парковок в Волгограде. Так, чиновники считают, что увеличение штрафов позволит снизить количество транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, улучшить дорожно-транспортную ситуацию и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.

В администрации Волгограда признались, что размер новых штрафов будет превышать среднероссийский уровень, однако подчеркнули, что они более эффективны и привели в пример два города – Казань и Белгород с разными значениями штрафов. Так, в Казани, где принята ставка в 2,5 тысячи рублей за парковку на зеленой зоне, совершается 8 правонарушений по одному парковочному месту, а в Белгороде, где действуют 1,5-тысячные штрафы, таких нарушений почти в три раза больше. В то же время в администрации города утверждают, что штрафы в размере 1 тысячи рублей, действующие в Волгограде, не приводят к уменьшению количеству подобных правонарушений. 

Ранее, напомним, в мэрии Волгограда озаботились организацией платных парковок в Волгограде. А в июле Волгоградская областная дума утвердила изменения в закон об организации дорожного движения в регионе, предусматривающие создание муниципалитетами платных парковок.

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