Общество

В Волгограде минимальный штраф за парковку на «зеленке» увеличат в 2,5 раза

Общество 29.11.2023 17:48
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29.11.2023 17:48


Профильный комитет Волгоградской облдумы 29 ноября рассмотрел законопроект об административной ответственности за парковку на зеленых зонах. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, с данной законодательной инициативой выступила Волгоградская городская дума. 

В Кодекс Волгоградской области об административной ответственности предлагается внести изменения в части установления размера штрафа за проезд и стоянку автомобилей на озелененных территориях. В случае принятия законопроекта для граждан эта сумма составит от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц – от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей и от 35 тыс. рублей до 40 тыс. рублей соответственно.

В действующей редакции КоАП Волгоградской области штраф для граждан составляет от 1 до 4 тысяч рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц менять не планируется.

Кроме этого, Кодекс Волгоградской области об административной ответственности предлагается дополнить статьей, предусматривающей ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке. Согласно проекту закона, должностные лица органов местного самоуправления получат право составлять протоколы об административных правонарушениях. Нарушение также может быть зафиксировано с помощью специальных комплексов фотовидеофиксации.

Парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять данный законопроект.

Напомним, соответствующее предложение от городской думы поступило еще в июне 2023 года. Тогда законопроект хотели принять в первом чтении, а ко второму – доработать его. В администрации Волгограда тогда поясняли, что необходимость изменений в административном кодексе обусловлена существенным ростом личного автотранспорта у граждан.

Власти считали, что увеличение штрафов позволяет снизить количество транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, улучшить дорожно-транспортную ситуацию и повысить пропускную способность улично-дорожной сети. А административный штраф в размере 1 тысячи рублей нарушителей не пугает. 

Ранее в Волгограде приняли решение об организации платных парковок. 

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