Общество

Депутатов Волгоградской облдумы просят спасти общественный транспорт Волжского

Общество 06.12.2023 08:17
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06.12.2023 08:17


Депутаты Волжской городской думы на  заседании, которое состоялось накануне, 5 декабря, обратились к своим коллегам в региональный парламент с просьбой выделить недостающие средства на городской общественный транспорт. Как сообщили V102.RU в гордуме, поводом стала критическая ситуация с финансированием транспорта. 
Всего на транспортное обслуживание Волжскому на год необходимо 1,345 миллиарда рублей. Это – согласно нормативным расчетам. На обеспечение минимальных потребностей по обслуживанию действующих городских маршрутов требуется порядка 470 млн рублей. При этом на 2024 год из регионального бюджета Волжскому на эти цели выделено 100 миллионов рублей. В текущем году ситуация аналогичная: 100 миллионов было выделено областью и 111 миллионов транспортники получили из городского бюджета.
На сегодняшний день МУП «Автоколонна 1732» работает с убытками. Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 100 млн рублей, что ставит под угрозу стабильную работу транспорта.
В Волжском, напомним, систему городского общественного транспорта составляют автобусы и трамваи.

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