В Волгограде общественный совет по ЖКХ «ударит» по трем направлениям

В Волгограде 5 декабря состоялось первое заседание общественного совета по развитию ЖКХ, которое провел губернатор региона Андрей Бочаров. В заседании принимали участие представители отрасли, чиновники и эксперты. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам мероприятия работу совета принято решение разделить на три направления.

Напомним, что в ходе заседания Андрей Бочаров предложил расширить полномочия общественного совета и наделить его экспертными функциями: для проведения экспертиз, консультаций, выработки предложений по реализации очень масштабной и очень сложной задачи — модернизации системы ЖКХ, систем жизнеобеспечения.

По словам Почетного строителя РФ Льва Алферова, для наиболее плодотворной работы в будущем участники заседания приняли решение приложить усилия по трем направлениям.

– Работой в Волгограде мы должны показать не только городам, а всем муниципальным образованиям региона, каким образом можно сегодня модернизировать коммунальное хозяйство. Мы в совете разбились на три группы: одна из них займется вопросами водоснабжения и водоотведения, вторая – вопросами теплоснабжения и горячего водоснабжения, третья – вопросами содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг, – сообщил Лев Алферов. – Мы понимаем, какие задачи перед нами стоят, и готовы приступать к работе».

Подробнее о том, о чем шла речь на заседании совета, читайте в материале на сайте ИА «Высота 102».