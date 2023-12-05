Бочаров поднял вопросы инвестиций в ЖКХ и заработных плат работников





В Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров 5 декабря провел первое заседание общественного совета по вопросам развития ЖКХ. В нем приняли участие руководители ведущих предприятий городского ЖКХ, эксперты и ветераны отрасли, преподаватели профильных дисциплин вузов. О чем шла речь на мероприятии – подробнее в материале ИА «Высота 102».

Первое, с чего начал губернатор Волгоградской области, – с предложения расширить полномочия совета.

– Я бы предложил расширить полномочия совета и, соответственно, наделить его экспертными функциями: для проведения экспертиз, консультаций, выработки предложений по реализации очень масштабной и очень сложной задачи — модернизации системы ЖКХ, систем жизнеобеспечения. Я предлагаю не участвовать в прогулке и быть общественными контролерами, что тоже очень важно, а стать по-настоящему экспертным сообществом, которое вместе с нами будет вырабатывать предложения исходя из собственного опыта и опыта своих коллег, – сказал Андрей Бочаров. – И я предложил бы внести изменения в название – назвать его Общественный экспертный Совет по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства города Волгограда.

Далее губернатор отметил, что перед сегодняшним заседанием успел провести ряд встреч с участниками совета.

– Мы обсуждали проблемы отрасли, ее перспективы. Несмотря на все трудности, с теми возможностями, которые у нас сегодня появились, с вашим опытом мы шаг за шагом добьемся и выведем работу системы ЖКХ на должный уровень, который будет отвечать современным задачам жизни и развития, – высказал уверенность глава региона.





После Андрей Бочаров перешел непосредственно к вопросам развития отрасли.

– Проблемы в отрасли накапливались, без преувеличения, десятилетиями. Первый шаг по возобновлению системной работы городского ЖКХ был сделан в предыдущие годы, когда был реализован целый ряд важных задач первого этапа, прежде всего по наведению порядка в отрасли и стабилизации ее работы – в значительной части за счет привлечения частных инвестиций. Сегодня мы приступили к новому этапу – этапу модернизации и развития, – сказал он. – В отраслевых компаниях подготовлен целый ряд предложений, направленных на повышение надежности и эффективности работы коммунальных систем. По части из них уже выделены ресурсы, и компании приступили к работе.

Одна из основных задач, подчеркнул губернатор, – привлечение инвестиций в отрасль.

– В условиях резкого роста стоимости банковских кредитов, привлекаемых ресурсов в развитие, большого износа систем жизнеобеспечения, невысоких доходов населения мы не можем переложить ответственность за состояние системы жизнеобеспечения исключительно на бизнес-структуры, так как все затраты, инвестированные в модернизацию плюс проценты за обслуживание заемных средств, лягут на жителей. При этом в настоящее время появились и появляются новые механизмы поддержки со стороны государства, институтов развития. Надо их максимально использовать.

Отдельное внимание, считает Андрей Бочаров, должно быть уделено условиям работы самих сотрудников сферы ЖКХ, в том числе обеспечению их спецодеждой, техникой, снаряжением.

– Дополнительно необходимо сформировать систему по стимулированию работников сферы ЖКХ с выведением заработных плат на первом этапе на уровень среднеотраслевых, а затем и выше среднеотраслевых, с возможностью премирования за качество работ и инициативу. Также работникам должна быть предоставлена возможность профессионального роста, переобучения, получения дополнительного образования.





Губернатор попросил главу города Владимира Марченко проинформировать общественный совет о планах работы, а также организовать выезды на объекты:

– Несмотря на приближающиеся новогодние и рождественские праздники, приглашаю вас незамедлительно и активно включаться в работу – плотно взаимодействовать с руководством отрасли, города, с профильными органами региональной власти. Получать обратную связь от жителей, от предприятий и организаций.

В заключение Бочаров поставил задачу в течение 2024 года завершить основной этап мониторинга всех городских систем.

– От аварийно-восстановительных работ необходимо переходить к планово-предупредительным. Но для этого нужно выявить проблемы и решить их; подготовить кадры, обеспечить техникой, дать достойную заработную плату, мотивировать, – резюмировал он.