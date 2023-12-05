Власти Котово отчитались о ликвидации аварии на новом водоводе

В Волгоградской области глава города Котово сообщила о ликвидации аварии на новом водоводе, который прорвало после окончания его длительного ремонта, передает V102.RU.

- Водовод запущен. Система водовода заполняется водой, - сообщил Единый портал ЖКХ администрации г.Котово. Это сообщение перепостила в своем телеграм-канале глава города Нататья Ефимченко.

Напомним, аварийное отключение водовода в Котово произошло сегодня, 5 декабря. Причиной назван выход из строя одного из шести технических соединений. Ранее сообщалось, что на ремонт уйдет примерно 4-5 часов.

До этого жители Котова с 30 ноября были отключены от водоснабжения, так как проводились работы по присоединению шести врезок к водопроводу Филино-Котово. 3 декабря власти отчитались о досрочном завершении работ, которые планировалось завершить только 5 декабря. Все это время воду людям подвозили.

Когда в квартиры пошла вода, то люди стали жаловаться на то, что она больше похожа на коричневую жижу. Систему обещали промыть, но после этого воду отключили из-за аварии. В местных пабликах жители этого многострадального города не скрывают своего гнева от происходящего.

Фото: Сергей Чумаков / t.me