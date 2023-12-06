Общество

Жителям дома в Камышине начислили по 15 тысяч за отопление

Общество 06.12.2023 08:41
0
06.12.2023 08:41


Жители дома №13 по ул. Титова в Камышине Волгоградской области получили новые счета за отопление с шокирующими цифрами. Как рассказали V102.RU горожане, в квитанциях за ноябрь стоят суммы  от 11 до 15 тысяч рублей, в зависимости от площади квартир. По словам камышан, платежки с завышенными суммами  они стали получить еще осенью прошлого  года.

Если раньше мы платили в среднем около 3 тысяч за полный месяц отопительного сезона, то потом в квитанциях стали приходить суммы почти в 2 раза больше! А в апреле этого года, когда отопление дали всего на три дня,  с нас взяли, как за целый месяц, с кого пять тысяч, с кого больше, – говорят жители дома. – У нас почти все жильцы заплатить такие деньги не смогли.
В октябре этого года жителям дома продолжали начислять запредельные для многих суммы. Долги копились, а последние платежки и вовсе расстроили камышан, понявших, что долговая петля затягивается на их шее все туже и туже.

По словам горожан, в такой ситуации они оказались из-за вышедшего из строя общедомового счетчика.

Мы уже больше года ждем, когда его заменят, – говорят камышане. – Но наша управляющая компания, похоже, никуда не спешит, а плату за отопление нам насчитывают по нормативу. При этом в УК нам уже заявили, что, когда поставят новый счетчик, никакого перерасчета не будет и все начисленные суммы мы должны будем оплатить сполна. Причем у нас в доме живут много пожилых и престарелых, им никакой пенсии не хватит, чтобы расплатиться ни за прошлогоднее отопление, ни за нынешнее. К тому же УК подняла плату с ноября за обслуживание дома. Если раньше мы платили по 16 рублей за квадратный метр, то теперь - 23. Наших доходов уже не хватает, чтобы оплачивать коммуналку. 

Директор УК «Эталон» Олег Бурмистров, к которому корреспондент V102.RU обратился за разъяснениями, признал, что замена общедомового счетчика затянулась.

Счетчик не прошел поверку летом прошлого года, его надо было или ремонтировать, или менять на новый, – пояснил руководитель УК. – Мы хотели как лучше, чтобы было менее обременительно для жильцов, и решили сначала его отремонтировать, получив заверения от производителя, что это возможно. Но ремонт из-за отсутствия нужных запчастей сорвался. Так что сейчас мы будем устанавливать новый. Этот процесс уже давно идет, но он не быстрый. Но в  ближайшее время он завершится.

Директор УК признал, что жильцам придется выплатить все суммы, начисленные за отопление по нормативу. Единственная хорошая новость для камышан заключается в том, что им не придется дополнительно оплачивать новый  счетчик.

Оборудование установят за счет собираемой ежемесячно платы жителей за общедомовые нужды, – пообещал он.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.12.2023 14:34
Общество 06.12.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 14:30
Общество 06.12.2023 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 13:06
Общество 06.12.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 12:19
Общество 06.12.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 12:17
Общество 06.12.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 11:21
Общество 06.12.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 10:37
Общество 06.12.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 10:15
Общество 06.12.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 10:12
Общество 06.12.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 09:33
Общество 06.12.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 09:17
Общество 06.12.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.12.2023 08:17
Общество 06.12.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2023 21:33
Общество 05.12.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2023 21:04
Общество 05.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2023 20:45
Общество 05.12.2023 20:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:34
«Пусть ездят с нами»: жители Волжского начали сбор подписей против транспортной реформы волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
14:30
Губернатор назвал ключевые задачи здравоохранения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде грудничок с пневмонией через неделю умер от фруктовой семечкиСмотреть фотографии
13:06
В автобусе «Москва-Волгоград» нашли 65 кг ничейной красной икрыСмотреть фотографии
13:06
Бочаров о здравоохранении вчера и сегодня: «Мы не будем почивать на лаврах»Смотреть фотографии
12:38
Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах и уроках трудаСмотреть фотографии
12:19
«Это вам на Новый год»: депутаты Волгоградской облдумы 7 декабря увеличат штрафы за парковку на зеленой зонеСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом 20-летний парень одним ударом убил приятеляСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде на стройплощадке нашли мертвым сторожаСмотреть фотографии
11:21
В центре Волгограда появились «поликлиники на колесах»Смотреть фотографии
10:37
Суд Котовского района отказался рассматривать иски главы к активистуСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области пробудился коронавирусСмотреть фотографии
10:12
Андрей Бочаров обсудит с волгоградскими медиками задачи на десятилеткуСмотреть фотографии
09:41
В России за треш-стримы будут сажать и штрафоватьСмотреть фотографии
09:33
14% опрошенных волгоградцев хотят в 2024 году сменить место жительстваСмотреть фотографии
09:17
Волгоградцам расскажут, как перейти на цифру при оплате электричестваСмотреть фотографии
09:00
Волгоградский «Каустик» прервал проигрышную серию ничьей со «СКИФ»Смотреть фотографии
08:41
Жителям дома в Камышине начислили по 15 тысяч за отоплениеСмотреть фотографии
08:17
Депутатов Волгоградской облдумы просят спасти общественный транспорт ВолжскогоСмотреть фотографии
21:33
Экономист снова встал у руля района Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:04
Волгоградцам показали будущее новой набережной Ворошиловского районаСмотреть фотографии
21:00
В ЦПКиО Волгограда раскрыли тайну белоснежного льдаСмотреть фотографии
20:45
В Городище оперативно устранили аварию на электросетяхСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде суд по Мелконяну закрыли после визита «засекреченного» юристаСмотреть фотографии
19:54
Депутатам – без очереди: обслуживание «Москвичей» облдумы обойдется в 150 тысячСмотреть фотографии
19:20
На юге Волгограда в ДТП с маршруткой 6А погиб водитель «семерки»Смотреть фотографии
19:12
В Волгограде общественный совет по ЖКХ «ударит» по трем направлениямСмотреть фотографии
18:13
Власти Котово отчитались о ликвидации аварии на новом водоводеСмотреть фотографии
17:56
В Нальчике вскрылся факт телепортации волгоградских яицСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде идет замена эскалаторов на станции «Комсомольской»: фоторепортажСмотреть фотографии
 