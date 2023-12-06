Жителям дома в Камышине начислили по 15 тысяч за отопление

Жители дома №13 по ул. Титова в Камышине Волгоградской области получили новые счета за отопление с шокирующими цифрами. Как рассказали V102.RU горожане, в квитанциях за ноябрь стоят суммы от 11 до 15 тысяч рублей, в зависимости от площади квартир. По словам камышан, платежки с завышенными суммами они стали получить еще осенью прошлого года.



– Если раньше мы платили в среднем около 3 тысяч за полный месяц отопительного сезона, то потом в квитанциях стали приходить суммы почти в 2 раза больше! А в апреле этого года, когда отопление дали всего на три дня, с нас взяли, как за целый месяц, с кого пять тысяч, с кого больше, – говорят жители дома. – У нас почти все жильцы заплатить такие деньги не смогли.

В октябре этого года жителям дома продолжали начислять запредельные для многих суммы. Долги копились, а последние платежки и вовсе расстроили камышан, понявших, что долговая петля затягивается на их шее все туже и туже.



По словам горожан, в такой ситуации они оказались из-за вышедшего из строя общедомового счетчика.



– Мы уже больше года ждем, когда его заменят, – говорят камышане. – Но наша управляющая компания, похоже, никуда не спешит, а плату за отопление нам насчитывают по нормативу. При этом в УК нам уже заявили, что, когда поставят новый счетчик, никакого перерасчета не будет и все начисленные суммы мы должны будем оплатить сполна. Причем у нас в доме живут много пожилых и престарелых, им никакой пенсии не хватит, чтобы расплатиться ни за прошлогоднее отопление, ни за нынешнее. К тому же УК подняла плату с ноября за обслуживание дома. Если раньше мы платили по 16 рублей за квадратный метр, то теперь - 23. Наших доходов уже не хватает, чтобы оплачивать коммуналку.



Директор УК «Эталон» Олег Бурмистров, к которому корреспондент V102.RU обратился за разъяснениями, признал, что замена общедомового счетчика затянулась.



– Счетчик не прошел поверку летом прошлого года, его надо было или ремонтировать, или менять на новый, – пояснил руководитель УК. – Мы хотели как лучше, чтобы было менее обременительно для жильцов, и решили сначала его отремонтировать, получив заверения от производителя, что это возможно. Но ремонт из-за отсутствия нужных запчастей сорвался. Так что сейчас мы будем устанавливать новый. Этот процесс уже давно идет, но он не быстрый. Но в ближайшее время он завершится.



Директор УК признал, что жильцам придется выплатить все суммы, начисленные за отопление по нормативу. Единственная хорошая новость для камышан заключается в том, что им не придется дополнительно оплачивать новый счетчик.



– Оборудование установят за счет собираемой ежемесячно платы жителей за общедомовые нужды, – пообещал он.

