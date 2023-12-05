Андрей Бочаров 5 декабря проведет первое заседание Совета по ЖКХ

В Волгограде сегодня, 5 декабря, Андрей Бочаров проведет первое заседание общественного Совета по ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», начало мероприятия запланировано на 14.00 и пройдет оно в Волгоградской областной думе.

По информации обладмина, участники заседания рассмотрят вопросы развития ЖКХ Волгограда. В новую для города общественную структуру вошли руководители ведущих предприятий городского ЖКХ, эксперты и ветераны отрасли, преподаватели профильных дисциплин вузов.

Напомним, что теме ЖКХ губернатор уделяет особо пристальное внимание после августовского совещания с подчиненными, которое начиналось в здании администрации региона, а завершилось на волгоградских котельных. Будучи недовольным формальным подходом чиновников к работе, Андрей Бочаров попросил их на выход, усадил в микроавтобус и отправил в путешествие.