В Волгограде специалистов по БПЛА начнут готовить со школьной скамьи





Губернатор Волгоградской области 1 декабря анонсировал старт новаторского проекта в сфере образования. Как сообщил Андрей Бочаров во время заседания Совета муниципальных образований ВО, с 2024 года в регионе начнут создавать центры для детей и подростков, где юные волгоградцы смогут освоить навыки обращения с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По предварительным данным, такие центры будут создаваться в рамках развития дополнительного образования и получат название Центры повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов. По словам Андрея Бочарова, обучение детей и подростков будет проводиться в каждом муниципальном районе, в городском округе и в каждом районе Волгограда.

– Финансирование берет на себя область с задачей активно развивать в регионе эту очень востребованную работу, имеющую высокое практическое значение в народном хозяйстве, – сказал Андрей Бочаров.

Добавим, что на состоявшемся заседании Андрей Бочаров озвучил результаты совместной работы с муниципалитетами и обозначил задачи на 2024 год.