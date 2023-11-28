Двоих пропавших человек нашли в Волгограде живыми

Общество 28.11.2023 08:10
0
28.11.2023 08:10
Волонтеры прекратили поиски двоих пропавших волгоградцев. Как сообщили V102.RU в отряде «Оберег», к счастью, они нашлись живыми.Ранее, напомним, сообщалось о безвестном исчезновении Натальи Задорожневой – молодая женщина с ярко-рыжими волосами пропала еще 7 ноября. Волгоградца Сергея Самарина разыскивали с 20 ноября. Мужчина перед исчезновением попал на камеры видеонаблюдения – он направлялся к Волге.
Однако такой счастливый финал далеко не у всех историй. До сих пор ничего не известно о пропавшей 2 ноября жительницы станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района 85-летней Александре Дмитриевне Рудаковой. Пенсионерка вышла из дома в этот день и исчезла. Потом на берегу Дона нашли ее костыль. Поиски бабушки ведут также следователи с подключением водолазов.
Фото отряда "Оберег" VK.com
SHAMAN будет петь в Волгограде два дня28.11.2023 12:15
Общество 28.11.2023 12:15
Работникам госучреждений Волгоградской области на 10,9% проиндексируют оклады28.11.2023 12:03
Общество 28.11.2023 12:03
Сады Придонья увеличили складские мощности на 30%28.11.2023 11:58
Общество 28.11.2023 11:58
Ростехнадзор контролирует реконструкцию ВДСК и Волгоградского цирка28.11.2023 11:45
Общество 28.11.2023 11:45
В центре Волгограда строят шатер между двумя вузами28.11.2023 11:19
Общество 28.11.2023 11:19
На «Красном Октябре» подвели итоги конкурса профмастерства28.11.2023 10:56
Общество 28.11.2023 10:56
В Волгограде на высоту поднимут троллейбусы и электробусы28.11.2023 09:12
Общество 28.11.2023 09:12
Мегашторм с Черноморского побережья обойдет стороной Волгоградскую область27.11.2023 21:56
Общество 27.11.2023 21:56
Электричку Волжский-Волгоград отменят 4,5 и 6 декабря27.11.2023 20:48
Общество 27.11.2023 20:48
Горевшую и тонувшую общагу в Волгограде отключили от света27.11.2023 19:19
Общество 27.11.2023 19:19
В Волгограде запустили акцию «Дорогу мусоровозу»27.11.2023 18:02
Общество 27.11.2023 18:02
С ФПСС в Волгоградской области взыскали 170 тыс.рублей на ребенка военнослужащего27.11.2023 17:45
Общество 27.11.2023 17:45
Заместителя главного пристава из Кургана направили на службу в Волгоград27.11.2023 17:25
Общество 27.11.2023 17:25
На СВО погиб мобилизованный сотрудник УФСИН из Урюпинска27.11.2023 16:47
Общество 27.11.2023 16:47
В Волгограде заменили канализационный трубопровод на 5-метровой глубине27.11.2023 16:01
Общество 27.11.2023 16:01