В Волгограде сегодня, 26 ноября, завершился международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Церемония закрытия собрала полный зал. На сцене снова оказались режиссеры, военкоры, волонтеры, бойцы СВО, родные и близкие по духу и мыслям люди.

Символично, что прощание с Волгоградом, где над Мамаевом курганом возвышается одна из самых известных скульптур в мире, выпало именно на День матери. И все, кто выступал перед залом, признавались в любви своим самым дорогим и близким.









Генеральный продюсер «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева поблагодарила Волгоград за теплый душевный прием и полные залы, а также всех, для кого и о ком эти смыслы, этот фестиваль.

— Волгоград-Сталинград, спасибо большое, что вы были все эти три дня с нами. Спасибо, что смотрели фильмы наших военкоров. Спасибо военкорам. Ребята, от всех, кто здесь — спасибо вам просто от души, от всего сердца, родные мои. Спасибо бойцам, которые сегодня здесь с нами и тем, которые сейчас там. И спасибо большое матерям, родственникам, женам бойцов, которые служат и тех, кто, к сожалению, погибли. Сегодня День матери и, знаете, вся наша команда, которой я говорю большое-большое спасибо за вашу работу, вся команда съездила на Мамаев курган к «Родине-матери». И вот низкий поклон всем матерям, которые здесь. Я знаю, вы сегодня тоже с нами в этом зале (аплодисменты). И низкий поклон нашей главной матери, которая здесь в Волгограде находится — «Родина-мать» (аплодисменты).









На сцену за дипломами поднимались создатели фильмов, именно того доккино, которое нужно здесь и сейчас, как на фронте, так и в тылу. Вскоре перед зрителями снова оказались самые главные герои в камуфляже, чьи судьбы часто видим только на экранах, не подозревая, сколько жизней они спасли и скольких близких потеряли на этом сложном пути.

Клим Поплавский, автор премьерной ленты фестиваля «Наши берега» со сцены трогательно поздравил свою маму, отметив, что в ее лице, он благодарит мать каждого солдата, без которых не было бы наших защитников.









В свою очередь автор еще одной премьеры «Хочу тишины» Руслан Гусаров также поблагодарил Волгоград-Сталинград за радушный прием и справедливо подметил, что «Родина-мать» у нас одна на всю нашу огромную родину СССР, да и вообще на весь мир».









Анна Чапман, представлявшая в родном Волгограде свой фильм «ВПК США. Бизнес на крови», вспомнила о своих учителях, которые без преувеличения предопределили если не все, то очень многое в ее жизни.

— Я бы тоже хотела сказать обязательно спасибо своей мамочке, которая приехала поддержать меня на фестиваль, которая была моим тылом на протяжении всей жизни (аплодисменты). Хочется сказать спасибо всем моим учителям, большинство из которых живут здесь в Волгограде, многие из них ушли… Для меня очень важно быть на этой земле, получать этот диплом и показывать вам фильмы, будучи человеком, которого воспитали именно волгоградские учителя. Многие из них стали для меня настоящими духовными наставниками. Спасибо!









На фестивале за три дня побывали сотни человек, было показано 15 историй из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Каждый из фильмов без преувеличения можно назвать великим и летописью современной истории.









Рефреном фестиваля всегда проходило одно — безмерное уважение к подвигу советского, российского солдата, который вопреки всему остается человеком в этой страшной и жестокой войне, чтобы она больше никогда не повторилась.









Екатерина Яковлева в заключение отметила, что «мы ждем новых фильмов от наших совершенно бесстрашных военкоров». К этим словам хочется добавить только одно — ждем победы, и возвращения героев домой.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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