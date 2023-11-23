В Волгограде уже завтра, 24 ноября, стартует международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Зрителям представят 15 картин — истории из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Запланированы три премьеры, а также показ фильма, снятого волгоградскими документалистами в ЛНР.
Фестиваль с 24 по 26 ноября пройдет в театре «Царицынская опера». После показов запланированы встречи с авторами фильмов и деловая программа. Состоится дискуссия «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителем РПЦ Волгограда, а также круглый стол с сотрудниками соцслужб и ветеранами спецоперации «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО».
ИА «Высота 102» публикует полную программу фестиваля:
Пятница, 24 ноября
17.30
Сбор гостей в фойе театра «Царицынская опера».
18.30
Церемония открытия фестиваля «RT.Док: Время героев».
Выступление Сергея Галанина и группы «СерьГА»
Премьера фильма «Наши берега» (18+)
Документальный видеопортрет 126-й гвардейской бригады береговой охраны — доблесть бойцов и их личные истории.
Режиссер и автор: Клим Поплавский
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 58 минут
Обсуждение с режиссером и героями фильма.
Суббота, 25 ноября
11.00
Фильм «Ты нужен» (12+)
Главная героиня — волонтер Елена. Она вместе со своей дочерью поддерживает бойцов, получивших серьезные ранения в зоне СВО. В одной из первых поездок в госпиталь Елена знакомится с Ринатом, который лишился обеих ног.
Автор: Александра Лябина
Режиссер: Дарья Ивашкина
Производство: медиагруппа «Комсомольская правда»
Хронометраж: 27 минут
Обсуждение с авторами и героями фильма.
12.00
Фильм «После тумана» (12+)
Рассказ о жителях Станично-Луганского района. Что там происходило с 2014 года и как все изменилось после вхождения в состав России.
Автор: Артем Ямщиков
Режиссер: Ирина Колесниченко
Производство: «ГТРК Волгоград-ТРВ»
Хронометраж: 25 минут
12.30
Премьера фильма «Хочу тишины» (16+)
Герои фильма испытали невероятный ужас. Они подолгу сидели в подвалах, у кого-то на глазах погибли родственники, кто-то лишился жилья… Помощь этим людям нужна не только гуманитарная, но и психологическая. Поэтому в освобожденные города едут психологи.
Автор: Руслан Гусаров
Режиссер: Артем Сомов
Хронометраж: 80 минут
13.50
Деловая программа — круглый стол «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО».
15.00
Фильм «Святые из медблока» (18+)
В разгар боевых действий российские медики приезжают в мариупольский госпиталь. Вместе с местными врачами они ежедневно проводят десятки операций. Спасают мирных жителей и раненых солдат. Одних возвращают в строй, другим возвращают жизнь. Весь мир для них сжимается до размеров этой больницы, куда в любой момент может попасть снаряд.
Автор: Ольга Кирий
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 27 минут
15.30
Фильм «Ни шагу назад» (16+)
Юго-Запад Донецкой области. Там позиции удерживают бойцы 68-го армейского корпуса с Сахалина и Курил. Один из самых опасных участков фронта. Именно туда отправляется съемочная группа Первого канала.
Автор: Дмитрий Задорожный
Режиссер: Дорел Гоможа
Производство: Первый канал
Хронометраж: 47 минут
Общение с авторами фильма.
16.30
Фильм «Донецкая Вратарница» (12+)
В мае 2014 года игуменья Михаила и ее помощница Юлия внезапно оказываются в эпицентре боев между ВСУ и ополченцами Донбасса. Свято-Иверский монастырь, где служат женщины, находится напротив донецкого аэропорта. Необходимо сделать выбор: покинуть храм или остаться в обители, рискуя своей жизнью.
Режиссер и автор: Наталья Батраева
Хронометраж: 44 минут
17.20
Фильм «Глазами репортера. Битва за Мариуполь» (18+)
Этот фильм рассказывает о сражении за Мариуполь весной 2022 года. Документальная лента основана на эксклюзивных видеокадрах Александра Сладкова. Военкор находился в передовых подразделениях, квартал за кварталом освобождавших город.
Автор: Александр Сладков
Производство: ВГТРК
Хронометраж: 50 минут
Общение с автором фильма.
18.30
Премьера фильма «Донбасс. Память поколений» (16+)
Об истории Донбасса во время Великой Отечественной войны — с первых дней и до полного его освобождения. Именно на этой земле впервые прозвучала фраза «русские не сдаются!» В документальной ленте рассказывается о подвигах на фронте и в тылу, которые совершили люди самых разных национальностей. Всех их объединила вера в победу.
Автор: Дмитрий Хрусталев
Режиссер: Екатерина Китайцева
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 55 минут
Общение с авторами и героями фильма.
Воскресенье, 26 ноября
11.00
Фильм «Сила» (18+)
Герои фильма считают бойцов на фронте СВОей семьей. «Для нас нет чужих солдат», — говорит Сослан из Северной Осетии. Он возит на передовую гуманитарку и свежие пироги, чтобы «порадовать пацанов».«Я вяжу и на каждую петельку приговариваю: «Останься, пожалуйста, живым…»», — пенсионерки из Кемерово «заговаривают» вещи и в каждый носок солдату кладут конфетку, подсластить службу. Доброволец с позывным Батя приехал за 400 километров в Белгородскую область, чтобы кормить бойцов у линии фронта шашлыком.
Автор: Руслан Гусаров
Режиссер: Екатерина Китайцева
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 55 минут
12.00
Фильм «Казаки» (18+)
Лента о боевых буднях казаков штурмового батальона «Крым». «Казаки всегда были на охране рубежей России. Поэтому сейчас мы здесь», — рассказывает боец с позывным Золотой. Он и его сослуживцы добровольцами отправились на фронт. «Есть страх. Не боится только дурак. Если справляешься с этим страхом, потом просто холодный расчет», — говорит командир с позывным Тайган.
Автор: Олег Некишев, Ольга Кирий
Режиссер: Михаил Буров, Олег Некишев
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 51 минут
12.50
Фильм «Зосима: завещание донецкого старца» (12+)
Пророк Донбасса, святой наших дней — старец Зосима (Сокур). Он еще в 90-е годы предсказал с документальной точностью и грядущую войну на Украине, и возрождение украинского фашизма, и то, до каких зверств дойдет церковный раскол на Украине. Фильм вобрал и уникальные архивные записи, и кадры с передовой — все места, связанные с жизнью старца, на момент съемок находились на самой линии шквального огня украинских войск — и свидетельства, собранные по всей России.
Автор: Ольга Кирий
Режиссер: Александр Матросов
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 90 минут
14.20
Деловая программа — «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее».
Круглый стол с участием Бориса Корчевникова. Прямое включение
Осмыслим книги святого Николая Сербского «Война и Библия» через истории военных и жителей разрушенных городов на круглом столе с участием автора цикла «Война и Библия» Борисом Корчевниковым (гендиректор, генпродюсер телеканала «Спас», телеведущий канала «Россия 1», лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ).
15.20
Фильм «Военкоры» (16+)
На них ведется смертельная охота. Националисты вычисляют, где работают российские журналисты, и прицельно бьют по ним. За их головы Киев обещает тысячи долларов, но они снова и снова возвращаются на фронт.
Автор: Руслан Гусаров
Режиссер: Артем Сомов
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 96 минут
17.00
Фильм «Люди без мира» (12+)
Война на Донбассе глазами итальянца. В фильме журналиста Элизео Бертолази — рассказы мирных жителей Донецка: школьников, учителей, врачей, женщин на детской площадке.
Автор: Элизео Бертолази
Хронометраж: 47 минут
17.50
Фильм «ВПК США. Бизнес на крови» (18+)
Эксклюзивные интервью экспертов по американскому вооружению в фильме-расследовании. Лента отвечает на вопросы: почему Вашингтон так заинтересован в войне на Украине и на что элита Штатов готова пойти, чтобы вооруженный конфликт продолжился?
Автор: Анна Чапман
Производство: документальный канал RT
Хронометраж: 52 минуты
18.30
Сбор гостей в фойе театра «Царицынская опера».
19.00
Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время героев».
ИА «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля.
Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.
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