В Волгограде уже завтра, 24 ноября, стартует международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Зрителям представят 15 картин — истории из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Запланированы три премьеры, а также показ фильма, снятого волгоградскими документалистами в ЛНР.

Фестиваль с 24 по 26 ноября пройдет в театре «Царицынская опера». После показов запланированы встречи с авторами фильмов и деловая программа. Состоится дискуссия «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителем РПЦ Волгограда, а также круглый стол с сотрудниками соцслужб и ветеранами спецоперации «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО».

ИА «Высота 102» публикует полную программу фестиваля:





Пятница, 24 ноября

17.30

Сбор гостей в фойе театра «Царицынская опера».

18.30

Церемония открытия фестиваля «RT.Док: Время героев».

Выступление Сергея Галанина и группы «СерьГА»

Премьера фильма «Наши берега» (18+)

Документальный видеопортрет 126-й гвардейской бригады береговой охраны — доблесть бойцов и их личные истории.

Режиссер и автор: Клим Поплавский

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 58 минут

Обсуждение с режиссером и героями фильма.





Суббота, 25 ноября

11.00

Фильм «Ты нужен» (12+)

Главная героиня — волонтер Елена. Она вместе со своей дочерью поддерживает бойцов, получивших серьезные ранения в зоне СВО. В одной из первых поездок в госпиталь Елена знакомится с Ринатом, который лишился обеих ног.

Автор: Александра Лябина

Режиссер: Дарья Ивашкина

Производство: медиагруппа «Комсомольская правда»

Хронометраж: 27 минут

Обсуждение с авторами и героями фильма.

12.00

Фильм «После тумана» (12+)

Рассказ о жителях Станично-Луганского района. Что там происходило с 2014 года и как все изменилось после вхождения в состав России.

Автор: Артем Ямщиков

Режиссер: Ирина Колесниченко

Производство: «ГТРК Волгоград-ТРВ»

Хронометраж: 25 минут

12.30

Премьера фильма «Хочу тишины» (16+)

Герои фильма испытали невероятный ужас. Они подолгу сидели в подвалах, у кого-то на глазах погибли родственники, кто-то лишился жилья… Помощь этим людям нужна не только гуманитарная, но и психологическая. Поэтому в освобожденные города едут психологи.

Автор: Руслан Гусаров

Режиссер: Артем Сомов

Хронометраж: 80 минут

13.50

Деловая программа — круглый стол «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО».

15.00

Фильм «Святые из медблока» (18+)

В разгар боевых действий российские медики приезжают в мариупольский госпиталь. Вместе с местными врачами они ежедневно проводят десятки операций. Спасают мирных жителей и раненых солдат. Одних возвращают в строй, другим возвращают жизнь. Весь мир для них сжимается до размеров этой больницы, куда в любой момент может попасть снаряд.

Автор: Ольга Кирий

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 27 минут

15.30

Фильм «Ни шагу назад» (16+)

Юго-Запад Донецкой области. Там позиции удерживают бойцы 68-го армейского корпуса с Сахалина и Курил. Один из самых опасных участков фронта. Именно туда отправляется съемочная группа Первого канала.

Автор: Дмитрий Задорожный

Режиссер: Дорел Гоможа

Производство: Первый канал

Хронометраж: 47 минут

Общение с авторами фильма.

16.30

Фильм «Донецкая Вратарница» (12+)

В мае 2014 года игуменья Михаила и ее помощница Юлия внезапно оказываются в эпицентре боев между ВСУ и ополченцами Донбасса. Свято-Иверский монастырь, где служат женщины, находится напротив донецкого аэропорта. Необходимо сделать выбор: покинуть храм или остаться в обители, рискуя своей жизнью.

Режиссер и автор: Наталья Батраева

Хронометраж: 44 минут

17.20

Фильм «Глазами репортера. Битва за Мариуполь» (18+)

Этот фильм рассказывает о сражении за Мариуполь весной 2022 года. Документальная лента основана на эксклюзивных видеокадрах Александра Сладкова. Военкор находился в передовых подразделениях, квартал за кварталом освобождавших город.

Автор: Александр Сладков

Производство: ВГТРК

Хронометраж: 50 минут

Общение с автором фильма.

18.30

Премьера фильма «Донбасс. Память поколений» (16+)

Об истории Донбасса во время Великой Отечественной войны — с первых дней и до полного его освобождения. Именно на этой земле впервые прозвучала фраза «русские не сдаются!» В документальной ленте рассказывается о подвигах на фронте и в тылу, которые совершили люди самых разных национальностей. Всех их объединила вера в победу.

Автор: Дмитрий Хрусталев

Режиссер: Екатерина Китайцева

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 55 минут

Общение с авторами и героями фильма.





Воскресенье, 26 ноября

11.00

Фильм «Сила» (18+)

Герои фильма считают бойцов на фронте СВОей семьей. «Для нас нет чужих солдат», — говорит Сослан из Северной Осетии. Он возит на передовую гуманитарку и свежие пироги, чтобы «порадовать пацанов».«Я вяжу и на каждую петельку приговариваю: «Останься, пожалуйста, живым…»», — пенсионерки из Кемерово «заговаривают» вещи и в каждый носок солдату кладут конфетку, подсластить службу. Доброволец с позывным Батя приехал за 400 километров в Белгородскую область, чтобы кормить бойцов у линии фронта шашлыком.

Автор: Руслан Гусаров

Режиссер: Екатерина Китайцева

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 55 минут

12.00

Фильм «Казаки» (18+)

Лента о боевых буднях казаков штурмового батальона «Крым». «Казаки всегда были на охране рубежей России. Поэтому сейчас мы здесь», — рассказывает боец с позывным Золотой. Он и его сослуживцы добровольцами отправились на фронт. «Есть страх. Не боится только дурак. Если справляешься с этим страхом, потом просто холодный расчет», — говорит командир с позывным Тайган.

Автор: Олег Некишев, Ольга Кирий

Режиссер: Михаил Буров, Олег Некишев

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 51 минут

12.50

Фильм «Зосима: завещание донецкого старца» (12+)

Пророк Донбасса, святой наших дней — старец Зосима (Сокур). Он еще в 90-е годы предсказал с документальной точностью и грядущую войну на Украине, и возрождение украинского фашизма, и то, до каких зверств дойдет церковный раскол на Украине. Фильм вобрал и уникальные архивные записи, и кадры с передовой — все места, связанные с жизнью старца, на момент съемок находились на самой линии шквального огня украинских войск — и свидетельства, собранные по всей России.

Автор: Ольга Кирий

Режиссер: Александр Матросов

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 90 минут

14.20

Деловая программа — «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее».

Круглый стол с участием Бориса Корчевникова. Прямое включение

Осмыслим книги святого Николая Сербского «Война и Библия» через истории военных и жителей разрушенных городов на круглом столе с участием автора цикла «Война и Библия» Борисом Корчевниковым (гендиректор, генпродюсер телеканала «Спас», телеведущий канала «Россия 1», лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ).

15.20

Фильм «Военкоры» (16+)

На них ведется смертельная охота. Националисты вычисляют, где работают российские журналисты, и прицельно бьют по ним. За их головы Киев обещает тысячи долларов, но они снова и снова возвращаются на фронт.

Автор: Руслан Гусаров

Режиссер: Артем Сомов

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 96 минут

17.00

Фильм «Люди без мира» (12+)

Война на Донбассе глазами итальянца. В фильме журналиста Элизео Бертолази — рассказы мирных жителей Донецка: школьников, учителей, врачей, женщин на детской площадке.

Автор: Элизео Бертолази

Хронометраж: 47 минут

17.50

Фильм «ВПК США. Бизнес на крови» (18+)

Эксклюзивные интервью экспертов по американскому вооружению в фильме-расследовании. Лента отвечает на вопросы: почему Вашингтон так заинтересован в войне на Украине и на что элита Штатов готова пойти, чтобы вооруженный конфликт продолжился?

Автор: Анна Чапман

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 52 минуты

18.30

Сбор гостей в фойе театра «Царицынская опера».

19.00

Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время героев».





ИА «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля.

Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.

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Фото: предоставлены организаторами фестиваля