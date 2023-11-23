Общество

Опубликована программа международного фестиваля доккино «RT.Док: Время героев» в Волгограде

Общество 23.11.2023 19:41
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23.11.2023 19:41


В Волгограде уже завтра, 24 ноября, стартует международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Зрителям представят 15 картин — истории из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Запланированы три премьеры, а также показ фильма, снятого волгоградскими документалистами в ЛНР. 

Фестиваль с 24 по 26 ноября пройдет в театре «Царицынская опера». После показов запланированы встречи с авторами фильмов и деловая программа. Состоится дискуссия «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителем РПЦ Волгограда, а также круглый стол с сотрудниками соцслужб и ветеранами спецоперации «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО». 

ИА «Высота 102» публикует полную программу фестиваля: 


Пятница, 24 ноября 

17.30 

Сбор гостей в фойе театра «Царицынская опера».

18.30 

Церемония открытия фестиваля «RT.Док: Время героев». 

Выступление Сергея Галанина и группы «СерьГА»

Премьера фильма «Наши берега» (18+)

Документальный видеопортрет 126-й гвардейской бригады береговой охраны — доблесть бойцов и их личные истории. 

Режиссер и автор: Клим Поплавский 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 58 минут

Обсуждение с режиссером и героями фильма.


Суббота, 25 ноября 

11.00 

Фильм «Ты нужен» (12+)

Главная героиня — волонтер Елена. Она вместе со своей дочерью поддерживает бойцов, получивших серьезные ранения в зоне СВО. В одной из первых поездок в госпиталь Елена знакомится с Ринатом, который лишился обеих ног. 

Автор: Александра Лябина

Режиссер: Дарья Ивашкина

Производство: медиагруппа «Комсомольская правда»

Хронометраж: 27 минут

Обсуждение с авторами и героями фильма. 

12.00

Фильм «После тумана» (12+)

Рассказ о жителях Станично-Луганского района. Что там происходило с 2014 года и как все изменилось после вхождения в состав России.

Автор: Артем Ямщиков 

Режиссер: Ирина Колесниченко 

Производство: «ГТРК Волгоград-ТРВ»

Хронометраж: 25 минут

12.30 

Премьера фильма «Хочу тишины» (16+)

Герои фильма испытали невероятный ужас. Они подолгу сидели в подвалах, у кого-то на глазах погибли родственники, кто-то лишился жилья… Помощь этим людям нужна не только гуманитарная, но и психологическая. Поэтому в освобожденные города едут психологи. 

Автор: Руслан Гусаров 

Режиссер: Артем Сомов 

Хронометраж: 80 минут

13.50

Деловая программа — круглый стол «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО».

15.00 

Фильм «Святые из медблока» (18+)

В разгар боевых действий российские медики приезжают в мариупольский госпиталь. Вместе с местными врачами они ежедневно проводят десятки операций. Спасают мирных жителей и раненых солдат. Одних возвращают в строй, другим возвращают жизнь. Весь мир для них сжимается до размеров этой больницы, куда в любой момент может попасть снаряд.

Автор: Ольга Кирий 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 27 минут

15.30 

Фильм «Ни шагу назад» (16+)

Юго-Запад Донецкой области. Там позиции удерживают бойцы 68-го армейского корпуса с Сахалина и Курил. Один из самых опасных участков фронта. Именно туда отправляется съемочная группа Первого канала. 

Автор: Дмитрий Задорожный

Режиссер: Дорел Гоможа 

Производство: Первый канал

Хронометраж: 47 минут

Общение с авторами фильма. 

16.30 

Фильм «Донецкая Вратарница» (12+)

В мае 2014 года игуменья Михаила и ее помощница Юлия внезапно оказываются в эпицентре боев между ВСУ и ополченцами Донбасса. Свято-Иверский монастырь, где служат женщины, находится напротив донецкого аэропорта. Необходимо сделать выбор: покинуть храм или остаться в обители, рискуя своей жизнью. 

Режиссер и автор: Наталья Батраева 

Хронометраж: 44 минут

17.20 

Фильм «Глазами репортера. Битва за Мариуполь» (18+)

Этот фильм рассказывает о сражении за Мариуполь весной 2022 года. Документальная лента основана на эксклюзивных видеокадрах Александра Сладкова. Военкор находился в передовых подразделениях, квартал за кварталом освобождавших город.

Автор: Александр Сладков 

Производство: ВГТРК

Хронометраж: 50 минут

Общение с автором фильма.

18.30 

Премьера фильма «Донбасс. Память поколений» (16+) 

Об истории Донбасса во время Великой Отечественной войны — с первых дней и до полного его освобождения. Именно на этой земле впервые прозвучала фраза «русские не сдаются!» В документальной ленте рассказывается о подвигах на фронте и в тылу, которые совершили люди самых разных национальностей. Всех их объединила вера в победу.

Автор: Дмитрий Хрусталев  

Режиссер: Екатерина Китайцева 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 55 минут

Общение с авторами и героями фильма. 


Воскресенье, 26 ноября 

11.00 

Фильм «Сила» (18+)

Герои фильма считают бойцов на фронте СВОей семьей. «Для нас нет чужих солдат», — говорит Сослан из Северной Осетии. Он возит на передовую гуманитарку и свежие пироги, чтобы «порадовать пацанов».«Я вяжу и на каждую петельку приговариваю: «Останься, пожалуйста, живым…»», — пенсионерки из Кемерово «заговаривают» вещи и в каждый носок солдату кладут конфетку, подсластить службу. Доброволец с позывным Батя приехал за 400 километров в Белгородскую область, чтобы кормить бойцов у линии фронта шашлыком.

Автор: Руслан Гусаров  

Режиссер: Екатерина Китайцева 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 55 минут

12.00

Фильм «Казаки» (18+)

Лента о боевых буднях казаков штурмового батальона «Крым». «Казаки всегда были на охране рубежей России. Поэтому сейчас мы здесь», — рассказывает боец с позывным Золотой. Он и его сослуживцы добровольцами отправились на фронт. «Есть страх. Не боится только дурак. Если справляешься с этим страхом, потом просто холодный расчет», — говорит командир с позывным Тайган.

Автор: Олег Некишев, Ольга Кирий   

Режиссер: Михаил Буров, Олег Некишев 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 51 минут

12.50 

Фильм «Зосима: завещание донецкого старца» (12+)

Пророк Донбасса, святой наших дней — старец Зосима (Сокур). Он еще в 90-е годы предсказал с документальной точностью и грядущую войну на Украине, и возрождение украинского фашизма, и то, до каких зверств дойдет церковный раскол на Украине. Фильм вобрал и уникальные архивные записи, и кадры с передовой — все места, связанные с жизнью старца, на момент съемок находились на самой линии шквального огня украинских войск — и свидетельства, собранные по всей России.

Автор: Ольга Кирий   

Режиссер: Александр Матросов

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 90 минут

14.20 

Деловая программа — «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее».  

Круглый стол с участием Бориса Корчевникова. Прямое включение 

Осмыслим книги святого Николая Сербского «Война и Библия» через истории военных и жителей разрушенных городов на круглом столе с участием автора цикла «Война и Библия» Борисом Корчевниковым (гендиректор, генпродюсер телеканала «Спас», телеведущий канала «Россия 1», лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ).

15.20 

Фильм «Военкоры» (16+)

На них ведется смертельная охота. Националисты вычисляют, где работают российские журналисты, и прицельно бьют по ним. За их головы Киев обещает тысячи долларов, но они снова и снова возвращаются на фронт.

Автор: Руслан Гусаров

Режиссер: Артем Сомов 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 96 минут

17.00 

Фильм «Люди без мира» (12+)

Война на Донбассе глазами итальянца. В фильме журналиста Элизео Бертолази — рассказы мирных жителей Донецка: школьников, учителей, врачей, женщин на детской площадке. 

Автор: Элизео Бертолази 

Хронометраж: 47 минут

17.50 

Фильм «ВПК США. Бизнес на крови» (18+)

Эксклюзивные интервью экспертов по американскому вооружению в фильме-расследовании. Лента отвечает на вопросы: почему Вашингтон так заинтересован в войне на Украине и на что элита Штатов готова пойти, чтобы вооруженный конфликт продолжился?

Автор: Анна Чапман 

Производство: документальный канал RT

Хронометраж: 52 минуты

18.30 

Сбор гостей в фойе театра «Царицынская опера».

19.00

Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время героев».


ИА «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля. 

Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.

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Фото: предоставлены организаторами фестиваля

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