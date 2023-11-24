Общество

Сошли на секунду с экрана. Фестиваль «RT.Док: Время героев» собрал в Волгограде аншлаг

Общество 24.11.2023 22:41
0
24.11.2023 22:41


В Волгограде сегодня, 24 ноября, открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в театре «Царицынская опера». За три дня волгоградцы увидят 15 историй из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Запланированы три премьеры, а также показ фильма, снятого волгоградскими документалистами в ЛНР. 



На открытие пришли сотни человек. Зал театра, вмещающий почти полтысячи человек, был забит до отказа. Сегодня «Царицынская опера» без преувеличения соединила несколько поколений. Совсем юные студенты фотографировались и рассматривали награды ветеранов войн и спецоперации. 



Кто-то словно старому знакомому был рад встрече в неформальной обстановке с Сергеем Галаниным, который сегодня выступил с группой «СерьГА». Другие делали снимки на память с Анной Чапманой, которая в воскресенье представит свой фильм «ВПК США. Бизнес на крови».  



Перед входом в зал были выставлены портреты настоящих героев — бойцов, волонтеров, военкоров, режиссеров, водителей, врачей — тех, кто шаг за шагом приближает общую победу.  



— Слушайте, у нас аншлаг. Волгоград не подвел. Это же Волгоград, Господи. Это же Сталинград. Здесь просто потомки великих воинов, великих людей. То, что было на этой земле — этот подвиг, он неоценим. И вся эта энергетика чувствуется, — поделилась переполнявшими ее эмоциями генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева. — На портретах, которые вы здесь видите — собственно бойцы, они же герои нашего фильма «Агитбригада». Также изображены военкоры, те ребята, которых я почти полтора года встречаю с войны и провожаю на войну. Мой брат на этом портрете, потому что он там служит. Сын Руслана Гусарова, нашего военкора, на этом портрете, потому что он там служит. Сам Руслан Гусаров на этих портретах, потому что он снимает фильмы о ребятах и другие наши военкоры, и бойцы.     



Рядом с портретами много поэзии на специально закрепленных табличках. Глаза лишь успевают цепляться за знакомые имена — Анна Долгарева, Александр Пелевин, Анна Ревякина… Примечательно, что первое слово на сцене перед зрителями держал поэт Дмитрий Артис, который без раздумий отправился на СВО. Перед его выступлением зал почтил минутой молчания погибшего при ударе ВСУ в зоне спецоперации военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. 



Вскоре рядом с ним перед зрителями появились те самые ребята, мужики в камуфляже, которые словно на секунду шагнули с экрана в полутемноту зала, чтобы потом опять уйти обратно. Туда, где пишется история, а друзья навсегда остаются молодыми. 



Когда к ним присоединились близкие погибших бойцов СВО, Героев России, добровольцев, контрактников и мобилизованных, тех, кто ушел от нас, чтобы больше никогда не было войны — зал замер в моменте, чтобы после захлебнуться в овациях. Женщины не сдерживали слез, крепкие суровые мужчины на секунду  отворачивались в сторону.  



Символично, что фильмом открытия стала премьера документальной ленты «Наши берега» режиссера Клима Поплавского — портрета бойцов 126-й гвардейской бригады береговой охраны, которые день за днем, несмотря на смертельную опасность, отражают атаки врага. 

— На фестивале представлены фильмы о подвиге многонационального русского воина, героя, мужчины, мальчика, старика, не побоявшегося пожертвовать своей жизнью во имя будущей свободы наших детей для того, чтобы как в детстве, когда на уроках истории нам показывали фильм «Обыкновенный фашизм», нам не могли сказать, что ничего не было и не было так. Ребята фиксируют, а RT делает фестиваль, платформы, которые  позволяют людям увидеть эти фильмы. Это летопись современной истории, — считает военный документалист. 



Сегодня впервые перед аудиторией был продемонстрированы отрывки из нового фильма RT «Агитбригада», который, по словам Екатерины Яковлевой — «на самом деле кино про наш фестиваль, потому что мы решили показать фильмы непосредственно в батальонах». Съемочная группа объехала Запорожье, Донецк, Луганскую область и военные госпитали. 



Напомним, киносмотр пройдет с 24 по 26 ноября. После показов зрители смогут пообщаться с авторами фильмов и принять участие в деловой программе. Состоится дискуссия «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителем РПЦ Волгограда, а также круглый стол с сотрудниками соцслужб и ветеранами спецоперации «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО». 



В субботу и воскресенье зрители увидят еще две премьеры — фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова «Хочу тишины» и ленту Дмитрия Хрусталева «Донбасс. Память поколений». Также на большом экране продемонстрируют картину журналиста «ГТРК Волгоград-ТРВ» Артема Ямщикова, снятый во время поездки в ЛНР. 











ИА «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля. 

Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще про теме: 

«Чтобы не повторилось»: в Волгограде открылся кинофестиваль «RT.Док: Время героев»

Опубликована программа международного фестиваля доккино «RT.Док: Время героев» в Волгограде

Донецкая рулетка и музыка в окопах. Генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» – о Волгограде, доккино и людях

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.11.2023 21:40
Общество 24.11.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 19:36
Общество 24.11.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 17:04
Общество 24.11.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 16:59
Общество 24.11.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 16:01
Общество 24.11.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 14:39
Общество 24.11.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 13:42
Общество 24.11.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 11:54
Общество 24.11.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 10:55
Общество 24.11.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 09:22
Общество 24.11.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 09:19
Общество 24.11.2023 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2023 21:17
Общество 23.11.2023 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 20:41
Общество 23.11.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 19:41
Общество 23.11.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 18:04
Общество 23.11.2023 18:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:41
Сошли на секунду с экрана. Фестиваль «RT.Док: Время героев» собрал в Волгограде аншлагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:40
В Котовском районе стартовали трехдневные выборы главы поселенияСмотреть фотографии
21:23
«Пропал по пути к Волге»: в Волгограде разыскивают 28-летнего мужчинуСмотреть фотографии
20:54
В Волгоградской области бешенство подтвердилось у кошки и лисицыСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом задержали оптовика-курьера с килограммом «синтетики»Смотреть фотографии
19:36
«Чтобы не повторилось»: в Волгограде открылся кинофестиваль «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографии
17:07
«На берегу лежал ее костыль»: под Волгоградом к поиску пропавшей 2 ноября пенсионерки подключились водолазыСмотреть фотографии
17:04
«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
На юге Волгограда отремонтируют 600 метров трамвайных путейСмотреть фотографии
16:42
Суд лишил работы главу поселения в Волгоградской области из-за коррупцииСмотреть фотографии
16:01
Стало известно состояние волгоградцев после лобового ДТП на трассеСмотреть фотографии
15:36
Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордовСмотреть фотографии
14:39
Первые в России: волгоградские стендеры для отгрузки на танкеры жидкого аммиака заменяют импортСмотреть фотографии
13:50
Уезжавший в Москву мужчина умер на автовокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
«У него сил не хватило»: онкобольные жалуются на ломающийся лифт в поликлинике Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
13:10
Черная пятница в билайне: время удивительных скидокСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка подожгла дом соседки из-за ревностиСмотреть фотографии
11:54
Главу Калача-на-Дону Сарычева оштрафовали за игнорирование проблемы ЖКХСмотреть фотографии
11:04
Жителя Котово нашли мертвым после монтажа насосаСмотреть фотографии
10:55
Плату за детские сады в Волгоградской области ограничили в 2024 годуСмотреть фотографии
10:38
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на годСмотреть фотографии
10:06
В лобовом ДТП в Волгоградской области погибли два человека: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:19
JAC T8 PRO: путешествие по бездорожью, или почему пикапы - это ваш выборСмотреть фотографии
08:56
Застрявшим в прошлом водителям запретили выезд на волгоградские дорогиСмотреть фотографии
08:44
Семеро волгоградцев завоевали спецпризы детско-юношеской премии РосприроднадзораСмотреть фотографии
08:35
В Волжском впервые пересадили печень 16-летней девушкеСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде расчистили дороги для общественного транспортаСмотреть фотографии
07:51
В Волгоградской области три беспилотника атаковали Котлубань. Один сбитСмотреть фотографии
21:17
В Волгоградской области прогнозируют -11° и снегодождьСмотреть фотографии
 