В Волгограде сегодня, 24 ноября, открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в театре «Царицынская опера». За три дня волгоградцы увидят 15 историй из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Запланированы три премьеры, а также показ фильма, снятого волгоградскими документалистами в ЛНР.





На открытие пришли сотни человек. Зал театра, вмещающий почти полтысячи человек, был забит до отказа. Сегодня «Царицынская опера» без преувеличения соединила несколько поколений. Совсем юные студенты фотографировались и рассматривали награды ветеранов войн и спецоперации.









Кто-то словно старому знакомому был рад встрече в неформальной обстановке с Сергеем Галаниным, который сегодня выступил с группой «СерьГА». Другие делали снимки на память с Анной Чапманой, которая в воскресенье представит свой фильм «ВПК США. Бизнес на крови».









Перед входом в зал были выставлены портреты настоящих героев — бойцов, волонтеров, военкоров, режиссеров, водителей, врачей — тех, кто шаг за шагом приближает общую победу.









— Слушайте, у нас аншлаг. Волгоград не подвел. Это же Волгоград, Господи. Это же Сталинград. Здесь просто потомки великих воинов, великих людей. То, что было на этой земле — этот подвиг, он неоценим. И вся эта энергетика чувствуется, — поделилась переполнявшими ее эмоциями генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева. — На портретах, которые вы здесь видите — собственно бойцы, они же герои нашего фильма «Агитбригада». Также изображены военкоры, те ребята, которых я почти полтора года встречаю с войны и провожаю на войну. Мой брат на этом портрете, потому что он там служит. Сын Руслана Гусарова, нашего военкора, на этом портрете, потому что он там служит. Сам Руслан Гусаров на этих портретах, потому что он снимает фильмы о ребятах и другие наши военкоры, и бойцы.









Рядом с портретами много поэзии на специально закрепленных табличках. Глаза лишь успевают цепляться за знакомые имена — Анна Долгарева, Александр Пелевин, Анна Ревякина… Примечательно, что первое слово на сцене перед зрителями держал поэт Дмитрий Артис, который без раздумий отправился на СВО. Перед его выступлением зал почтил минутой молчания погибшего при ударе ВСУ в зоне спецоперации военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.









Вскоре рядом с ним перед зрителями появились те самые ребята, мужики в камуфляже, которые словно на секунду шагнули с экрана в полутемноту зала, чтобы потом опять уйти обратно. Туда, где пишется история, а друзья навсегда остаются молодыми.









Когда к ним присоединились близкие погибших бойцов СВО, Героев России, добровольцев, контрактников и мобилизованных, тех, кто ушел от нас, чтобы больше никогда не было войны — зал замер в моменте, чтобы после захлебнуться в овациях. Женщины не сдерживали слез, крепкие суровые мужчины на секунду отворачивались в сторону.









Символично, что фильмом открытия стала премьера документальной ленты «Наши берега» режиссера Клима Поплавского — портрета бойцов 126-й гвардейской бригады береговой охраны, которые день за днем, несмотря на смертельную опасность, отражают атаки врага.

— На фестивале представлены фильмы о подвиге многонационального русского воина, героя, мужчины, мальчика, старика, не побоявшегося пожертвовать своей жизнью во имя будущей свободы наших детей для того, чтобы как в детстве, когда на уроках истории нам показывали фильм «Обыкновенный фашизм», нам не могли сказать, что ничего не было и не было так. Ребята фиксируют, а RT делает фестиваль, платформы, которые позволяют людям увидеть эти фильмы. Это летопись современной истории, — считает военный документалист.









Сегодня впервые перед аудиторией был продемонстрированы отрывки из нового фильма RT «Агитбригада», который, по словам Екатерины Яковлевой — «на самом деле кино про наш фестиваль, потому что мы решили показать фильмы непосредственно в батальонах». Съемочная группа объехала Запорожье, Донецк, Луганскую область и военные госпитали.









Напомним, киносмотр пройдет с 24 по 26 ноября. После показов зрители смогут пообщаться с авторами фильмов и принять участие в деловой программе. Состоится дискуссия «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителем РПЦ Волгограда, а также круглый стол с сотрудниками соцслужб и ветеранами спецоперации «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО».









В субботу и воскресенье зрители увидят еще две премьеры — фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова «Хочу тишины» и ленту Дмитрия Хрусталева «Донбасс. Память поколений». Также на большом экране продемонстрируют картину журналиста «ГТРК Волгоград-ТРВ» Артема Ямщикова, снятый во время поездки в ЛНР.









































ИА «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля.

Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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