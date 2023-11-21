Волгоград с 24 по 26 ноября принимает международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Волгоградцам покажут 15 картин — истории из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. Зрителям представят три премьеры, а также фильм, снятый волгоградскими документалистами в ЛНР.

Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала в большом интервью V102.RU о том, почему важно увидеть эти фильмы, о главном качестве документалиста, донецкой рулетке, музыке в окопах, слезах бойцов, чудесной истории спасения и важности беречь людей.





Про RT и путь в кино

— Я в СМИ с 15 лет. Сначала газеты, потом телевидение, новости, канал «Россия» — программа «Вести недели». Маргарита Симоньян как раз уже возглавляла RT и пригласила меня автором документальных фильмов после моей новостной карьеры на телевидении. Я на самом деле играющий тренер. С 2008 по 2011 годы снимала документальные фильмы в качестве автора и режиссера. Затем возглавила дирекцию документального вещания — в 2011-м открыли RT Documentary. С тех пор мы существуем.

«Посмотрев половину фильма, ребята сорвались на штурм»

— Буквально вчера я вернулась из Донбасса, где мы снимаем фильм «Агитбригада» режиссера Олега Некишева. На самом деле это кино про наш фестиваль, потому что мы поехали с ним не только по городам, которые были заявлены, а решили показать фильмы непосредственно в батальонах. Мы объехали Запорожье, Донецк, Луганскую область, госпитали. Просто собирали ребят и показывали им кино. В некоторых подразделениях, например, получалось, что они смотрели сами про себя. Так было с батальоном «Восток», например, где мы показали фильм «Пацаны батальона «Восток». Они были очень довольны. А на другом направлении в трех километрах от линии боевого соприкосновения показывали казакам фильм «Казаки». Посмотрев половину фильма, часть ребят просто сорвались и убежали на штурм.

«Волгоград мы не могли обойти стороной»

— Для показов мы старались выбирать крупные мегаполисы и города, которые так или иначе связаны с нашей историей, с событиями Великой Отечественной войны. Такие города как Курск, Волгоград мы не могли обойти стороной. Выбрали Иркутск — потому что тыловой город. Это тоже очень важно. Они там проделывают невероятную работу, губернатор сам ездит к ребятам на Донбасс, опекает подшефный регион. На самом деле на сегодня прислали уже 65 заявок. Будем сейчас стараться выводить в кинотеатры. Чтобы люди в любом городе России могли в кинозале посмотреть фестивальные фильмы.





«Они слышат линию фронта»

— Очень разная везде атмосфера. Это чувствуется. Допустим Курск и Казань. Не сравнить. Потому что Курск — прифронтовой. Сидят люди в зале, и ты понимаешь, что они абсолютно осознано все это смотрят. Коптеры к ним залетают и они слышат линию фронта. Казань подальше. Тоже есть интерес, конечно, это прослеживается, но немного все по-другому. Мы были очень удивлены Питером. Там люди просто стояли в очередях в кинозалы фактически на каждом просмотре. На церемониях открытия у нас всегда аншлаги. К этому мы привыкли. А так, чтобы полный зал при просмотре кино, причем документального — я такого не видела никогда в жизни.

«Сидят эти мужики, воины, а у них слезы»

— Всего в программе 15 фильмов. Чтобы в нее попасть — достаточно прислать заявку. Стараемся, чтобы кино было разным: про тыл, где-то про конкретные боевые действия — такая мужская картина, где-то историческая тема, расследование, чтобы понять, кто за этим стоит. Вот, например Анна Чапман представит в Волгограде фильм «ВПК США. Бизнес на крови». Программа открытия и закрытия абсолютно разные, как и выступающие музыкальные группы и поэты. Мы никогда не везем кальку. Каждый месяц фактически заново делаем фестиваль. Но всегда представляем некий костяк фильмов, которые лично для меня просто великие. Я не знаю, как по-другому назвать фильмы «Военкоры», «Сила» — про то, как народ помогает фронту. Мы ребятам показывали на Запорожье. Представьте, находимся в укрытии, спальные места прямо на полу, по углам висит одежда, где-то остатки еды, мыши бегают. Поставили стулья, растянули экран, включили проектор. Пригласили ребят человек 25, всех, кто смог в этот момент. И вот они сидят эти богатыри, мужики, воины, а у них слезы текут. Им настолько важно знать, что мы с ними, ощущать поддержку, что мы все вместе. Любая весточка с тыла для них праздник, будь то письмо, шоколадка, фильм или концерт. Поэтому я называю эти фильмы великими. В Волгограде мы их обязательно покажем.

«Представим три абсолютных премьеры»

— Еще в каждом городе мы добавляем премьеры, которые совсем «с колес». В Волгограде представим три абсолютных премьеры. Например, фильм Клима Поплавского «Наши берега» о 126-й гвардейской бригаде береговой охраны, который должен открыть фестиваль. Фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова «Хочу тишины» пока не был ни на одном фестивале. История про посттравму, про то, как люди в городах, которые бомбят, стараются с этим справиться. После фильма будет большой разговор на тему, как помочь адаптироваться ребятам, которые вернулись оттуда. Фильм Дмитрия Хрусталева «Донбасс. Память поколений» рассказывает собственно про 80-летие освобождения Донбасса. Мы стараемся проводить параллели между нынешней войной и Великой Отечественной. Свои работы представят «Первый канал», «Россия», «Спас», есть в программе фильм независимой журналистки Натальи Батраевой — «Донбасская Вратарница», покажем картину из Волгограда автора Артема Ямщикова. В каждом городе, где проходит наш фестиваль, находим местных документалистов. Важно развивать документальное кино на местах.





«Обычная жизнь идет. При этом тебя постоянно бомбят»

— Я там пожила в гостинице две недели, и я не знаю, как люди живут все эти годы. Ты постоянно в стрессе, на тревоге, потому что в любой момент может прилететь, и ты не знаешь куда. Это какая-то донецкая рулетка. Ты живешь и только слышишь «бах». Думаешь, что это район подальше, а потом снова «бах», еще раз «бах», и ты понимаешь, что это рядом. Надо спускаться на первый этаж. Мы когда там были 7 ноября, нас обстреляли «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.). Просто по центру города. В тот день погибли шесть человек. Мы сами все это видели. Прилетает одна ракета, а когда к месту обстрела приезжают медики, спасатели, полиция и журналисты, то, как раз в этот момент прилетает еще одна. И это уже привычная тактика. В такой ситуации жить — никаких нервов не хватит. При этом люди продолжают играть свадьбы, рисовать на берегу реки. Девочки красятся, носят каблуки. Такая обычная жизнь идет. При этом тебя постоянно бомбят.

О главном качестве документалиста

— Образование конечно не помешает. Я не думаю, что нужно прям заканчивать ВГИК, хотя второе высшее я получала именно там. Не уверена, что диплом мне помог бы именно в документалистике, но пройти какие-то курсы, где тебе четко расскажут про законы драматургии, не помешает. Либо у тебя должно быть внутреннее чутье, чтобы понимать, что интересно зрителю. Есть у нас и такие ребята, у которых нет никакого образования, но они фильмы без остановки выпускают, и все высокого качества. Есть и те, кто учились, и мы им подсказываем, направляем, они растут и вырастают просто в мэтров. У меня таких много в моем коллективе. Кто-то был новостником и поначалу немного терялся в таком большом формате, потому что специальный репортаж сильно отличается от документального фильма. И я стараюсь брать на фестивали именно кино, потому что спецреп — это больше телевизионная история. А мы все-таки их в кинотеатрах показываем. Главное качество документалиста — вовремя включить камеру и не выключать потом (смеется).

Как попасть в команду RT?

— У нас уже как два года функционирует прекрасная бесплатная школа aRTel.doc. Осенью и весной мы собираем новую группу. Выпускаем каждый раз по 80 человек. Онлайн-обучение проходит в течение двух месяцев. Многие выпускники занимают места на Московском международном кинофестивале, участвуют в наших фестивалях или остаются работать в RT. Мы создали кузницу кадров, где учим, как рассказывать истории, чтобы от них невозможно было оторваться. Например, на ММКФ наша выпускница Ольга Старостина заняла одно из призовых мест. С нами она сняла фильм «Юные волонтеры Донбасса», который затем отправился в Турцию на фестиваль «RТ.Док: Время героев». Показы проходили 11 ноября в Русских домах. Мы перевели кино она турецкий. О нас писала оппозиционная пресса. Это был смелый шаг с нашей стороны, но люди, которые разбираются в ситуации, нас приняли. Артур Ходырев тоже у нас учился. Одна из его первых картин, он ее создал в Донбассе, называется «Скрипичный ключ» о Марианне Васильевой и поэте Александре Пелевине. Скрипачка на фронте играет в окопе в белом платьишке. Это, конечно, безумно трогательно. Ребята растут, врываются в профессию. Мы со своей стороны помогаем всем, чем можем.





«Мы никогда не пишем сценариев»

— Стиль какого российского или зарубежного режиссера-документалиста меня привлекает? Моих документалистов (смеется). Не буду врать, я давно не смотрела фильмов мировых режиссеров к своему стыду, потому что большой объем работы в связи с СВО. Огромный поток фильмов. Я просто физически не успеваю следить за мировыми новинками, хотя надо бы, конечно. Так скажу, из всего, что я смотрела, мы сейчас говорим именно о телевизионной документалистике, уровень, который мы делаем и показываем на RT — без ложной скромности реально лучший. Нам удалось найти формат, совмещающий в себе телевидение и кино, который интересно смотреть. Потому что мы всегда всех учим, чтобы у нас было цепляющее начало, ведь зрителя не закроешь в кинотеатре на все время показа, его надо заинтриговать с первых минут, чтобы он не ушел. Мы никогда не пишем сценариев. Потому что жизнь интересней любого вымысла. К примеру, собирались в Донбасс, сели такие и начали рассуждать — вот мы снимем то, снимем это. Приехали туда, и просто на 80 процентов поменялось все, что запланировали. В итоге все получилось гораздо интереснее. Ведь какие-то вещи даже не спродюсируешь. Они там с ходу появляются.

«Везде история и человеческая трагедия»

— Я считаю, что нужно снимать в первую очередь тему. Потому что, если приехать и начать фиксировать все вокруг, то получится «винегрет», рассыпающаяся картинка. А когда едешь снимать по какой-то одной задумке, то уже не сходишь с дорожки, стараешься фиксировать те события и тех героев, которые подходят конкретно под замысел. Военная цензура, конечно, должна быть 100 процентов: не сдавать позиции, имена, блюрить лица, если просят, номера на машинах. Это госбезопасность. Мы за этим должны следить. По крайней мере, мои ребята привозят материал, интервью, синхроны, где любой кусок можно взять и поставить в фильм. Там нечего вырезать. Какая-то, видимо, внутренняя самоцензура есть или что… Показывать ужасы — оторванные руки, ноги, я считаю, не нужно. В этом плане есть какая-то этика. Не навреди. Не только там, но и зрителю. Мы должны следить за эмоциональным состоянием человека, не доводить его до крайних точек. Автор и за зрителя, и за героя несет ответственность. Необязательно воочию демонстрировать кошмары, есть много других образных приемов. Все-таки нужно бережнее друг к другу относиться, там и так хватает боли, что хочется сберечь людей. Куда камеру ни поверни — везде история и человеческая трагедия. Она сквозит в каждом. Любого прохожего останови в Донецке, и ты наткнешься на то, о чем можно снять кино. Темы сыпятся со всех сторон. Музыкант ушел на войну, ребенок провел в подвале несколько месяцев, животные эти несчастные… Я там познакомилась с одним командиром. Его слушаешь и понимаешь, Боже мой, что ты тут делаешь, ты же поэт. Настолько у него поставлена речь и мысли ясные, четкие, просто философ. О нем можно целый фильм снять. В этом смысле для документалистов здесь много работы.

«Кто мы есть на самом деле и на что способны»

— Я думаю, что мы еще долго будем показывать фильмы про героев. Очень хочется, чтобы фестиваль жил, я считаю, что про таких людей, с которыми нам выпало жить в одно время, надо обязательно рассказывать и знать всем, начиная с детей. Важно знать, кто мы есть на самом деле и на что способны. Я смотрю на людей, которые там, и это просто невероятно, как они каждый день, каждое утро совершают подвиги. Будет мирное время — будем снимать про мирных героев. Про учителей, врачей, ученых. Мы будем делать это так, чтобы дух захватывало. Не хочется такого, чтобы… Вот раньше особенно документалисты любили снимать фильмы про наши проблемы. Они [проблемы], конечно, никуда не деваются, все это у нас есть, но «чернухи» не хочется никакой. Можно те же проблемы, которые присутствуют, так показать, сподвигнуть людей, чтобы они решались на их исправление. Вот об этом — ради Бога, а безнадеге — точно твердое нет.





«Там все по молитве»

— У меня брат пошел добровольцем. Есть у нас одна история. Иначе как чудесами я это назвать не могу. Когда он первый раз там оказался, был на «передке», так случилось, что его пришлось эвакуировать, и он попал в госпиталь. По дороге в грязи нашел иконку Казанской Божией Матери. Присылает мне ее, мол, смотри. А я как раз в этот момент выхожу из храма в Елохове, где все время ей молюсь за брата. Думаю: «Ничего себе, я только вышла оттуда». На следующий день брат мне пишет, что на позицию, где он был, приехало два украинских танка. У них в отряде были «двухсотые», к сожалению. То есть получается, что та эвакуация его просто спасла. Там все по молитве, как говорит наш режиссер Клим Поплавский.

«Просто ради наших ребят»

— Мы очень ждем, что Волгоград придет на просмотры, на церемонию открытия. Приходите для поддержки наших бойцов. Знаете, мы потом им показываем ролики, как люди смотрят эти фильмы здесь, сколько человек было на показах, их эмоции. А когда бойцы выходят на сцену — все встают, кланяются им в ноги, у всех слезы на глазах. Показываешь это в батальонах ребятам, смотрите, сколько с вами народу, они здесь — сила, тыл — для них это просто, как бальзам на сердце. В этот момент они ощущают, что за ними страна. На самом деле не передать насколько им это важно. Ради бойцов приходите, вот просто ради наших ребят.