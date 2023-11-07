Общество

В Волгограде проведут международный фестиваль кино «RT.Док: Время героев»

Общество 07.11.2023 10:50
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07.11.2023 10:50


Волгоград в этом году станет местом проведения международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Фестиваль  будет проходить в городе-герое с 24 по 26 ноября в театре «Царицынская опера».  



Наш фестиваль называется «Время героев». Мы обязаны были приехать в Волгоград с фильмами о наших бойцах – героях специальной военной операции, – говорит генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Зрители увидят 15 документальных фильмов, а также смогут встретиться с авторами кинолент и принять участие в деловой программе. 


В программу фестиваля войдет фильм военкора Александра Сладкова «Глазами репортёра. Битва за Мариуполь» о сражении за город весной 2022 года. Документальная лента основана на эксклюзивных видеокадрах Сладкова. Военкор находился в передовых подразделениях, квартал за кварталом освобождавших город.

Также состоится несколько премьерных показов, – анонсируют организаторы фестиваля. – Так, режиссер Артем Сомов и автор Руслан Гусаров сняли документальную ленту «Хочу тишины». Она о том, как травма войны коснулась каждого в Донбассе. Герои фильма подолгу сидели в подвалах, у кого-то на глазах погибли родственники, кто-то лишился жилья… Помощь этим людям нужна не только гуманитарная, но и психологическая. 


Еще одна премьера фестиваля – «Донбасс. Память поколений» режиссера Екатерины Китайцевой и автора Дмитрия Хрусталева. В этом фильме проводятся параллели между СВО и Великой Отечественной войной. 

Сейчас наши бойцы проходят теми же дорогами и населенными пунктами, через которые шли воины Красной армии, освобождая Донбасс. В сюжете киноленты — и восстановление исторической справедливости: как бойцам спустя 80 лет путём сложных исследований посмертно были присвоены награды Героев России, – говорят создатели фестиваля. 

На фестивале будет представлена работа местных документалистов – лента спецкора ГТРК «Волгоград-ТРВ» Артема Ямщикова «После тумана». Команда волгоградских «Вестей» сняла истории жителей новых регионов и показала, как изменилась их жизнь после вхождения в состав России. 

Закроет фестиваль новая лента Анны Чапман «ВПК США. Бизнес на крови». Фильм отвечает на вопросы: почему Вашингтон так заинтересован в войне на Украине и на что элита Штатов готова пойти, чтобы вооруженный конфликт продолжился? Представить зрителям фильм приедет сама автор.

В рамках деловой программы запланированы встречи с авторами-документалистами, режиссерами и героями фильмов. Состоится дискуссия «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителя РПЦ Волгограда. Также пройдет круглый стол «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО», в котором примут участие сотрудники социальных служб и ветераны спецоперации.


Информационное агентство «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля. 

Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.

Подробнее о деловой и зрительской программах, а также о регистрации на фестиваль «RT.Док: Время героев» — на сайте.

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. В 2020 году RT первым в мире из новостных телеканалов набрал 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, Fox News. RT — одиннадцатикратный финалист престижной международной премии Emmy.

Фото: предоставлены организаторами фестиваля 

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