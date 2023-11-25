Почетным волгоградцам оплатят поездки бизнес-классом на отдых

Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волгоградской области», компенсируют один раз в год стоимость проезда на отдых и обратно. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подготовлен комитетом социальной защиты населения Волгоградской области.

Из бюджета будут оплачены фактические расходы, затраченные на проезд по России к месту отдыха и обратно любым видом междугороднего транспорта, за исключением такси.

На самолете оплатят перелет в салоне первого класса (бизнес-класса), в поезде – билеты в вагоне повышенной комфортности, отнесенным к вагонам бизнес-класса, двухместном купе категории СВ или в вагоне категории С с местами для сидения, соответствующим первому классу.

Если путешествие предстоит морским или речным транспортом, то компенсируют билеты в каюте класса «Люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров. В автобусе оплатят места с мягкими откидными сиденьями, если все же придется воспользоваться этим видом транспорта.

Билеты 100% компенсируют не только почетному волгоградцу, но и сопровождающему его лицу.

Напомним, что ранее в Волгоградской области был утвержден целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Для таких граждан предусмотрена разовая выплата в сумме 500 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей ежемесячно.

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