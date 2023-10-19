Почетным волгоградцам дадут по 100 тысяч рублей на похороны

Единовременное пособие на погребение и ритуальные услуги в сумме 100 тысяч рублей будут выплачивать в случае смерти почетного жителя Волгоградской области. Порядок осуществления такой выплаты утвердил областной комитет соцзащиты, сообщает V102.RU.

Согласно документу, на такое пособие могут рассчитывать супруга ил супруг почетного жителя Волгоградской области, его близкие родственники или иные лица, которые взяли на себя обязательство по погребению такого человека.

Чтобы получить выплату, необходимо собрать определенный пакет документов и предоставить их в облкомзащиту. В случае положительного решения средства обещают перечислить в течение 10 дней. Основанием для отказа является наличие в предоставляемых документах недостоверных сведений, их неполный пакет или то, что умерший гражданин не является почетным жителем Волгоградской области.