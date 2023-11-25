На набережной Волгограда пересаживают взрослые деревья

Работы по пересадке взрослых деревьев начались на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили V102.RU в мэрии, рассадку зеленых насаждений подрядная организация проводит в рамках комплексной реконструкции очередного участка набережной.

- Для пересадки используется специальная техника, которая извлекает растение из грунта с комом земли и погружает его в заранее заготовленную лунку. Оборудование размещается вокруг растения, далее металлические лепестки опускаются в почву на глубину около одного метра, сформировав тем самым полноценный саженец с комом земли в виде усеченного конуса с верхним диаметром один метр. Такая технология позволяет полностью сохранить корневую систему дерева, - рассказали в городской администрации.

По данным мэрии, на верхней террасе набережной пересаживают растения, которые из-за самовольного произрастания стали мешать друг другу. Таким образом, агрономы намерены сохранить все здоровые деревья на реконструируемом участке набережной. Работы специально проводятся в холодное время, когда процессы вегетации растений приостанавливаются и процесс пересадки они переносят достаточно комфортно.

Для озеленения пространства подрядная организация к уже имеющимся растениям дополнительно высадит свыше 6 тысяч новых саженцев деревьев и кустарников. Согласно плану, старый асфальт заменят брусчаткой, установят многоярусное освещение, скамейки с урнами и поливочный водопровод.

Также здесь установят комплекс из парковых качелей, качели «Гнездо», перголу и туалетный модуль, рассчитанный в том числе на маломобильные группы населения.

Фото: администрация Волгограда