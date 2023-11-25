В Волгограде по дороге в школу пропал 15-летний подросток

В Волгограде разыскивают 15-летнего Александра Горского, который два дня назад ушел в школу и пропал. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ОБЕРЕГ», местонахождение школьника неизвестно с 23 ноября.

В этот день, по предварительным данным, в 9.30 он вышел из дома в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе и направился в школу. Телефон остался дома. Обычно подросток добирается до общеобразовательного учреждения на маршрутке № 46с.





Приметы школьника: рост 183 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы светло-русые.

Был одет: темно-синяя куртка, брюки хаки и черные берцы.

Известно, что в детстве подросток уже пропадал один раз. Тогда его нашли благодаря СМИ.

Всем, кто видел школьника и может помочь в его поисках, просят обращаться по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда 8-800-505-10-65 или в полицию по номерам 112 и 102.