Общество

«Чтобы не повторилось»: в Волгограде открылся кинофестиваль «RT.Док: Время героев»

Общество 24.11.2023 19:36
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24.11.2023 19:36


В Волгограде сегодня, 24 ноября, состоялась церемония открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Площадкой киносмотра выступает театр «Царицынская опера». За три дня фестиваля волгоградцам представят 15 историй из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России. 


На открытие фестиваля пришли несколько сотен человек. Среди них - ветераны разных войн, СВО, их близкие, студенты. На сцену поднялись и родные погибших в специальной военной операции. Так, среди них был и отец Героя России Алексея Нагина. Имена героев проецировались на экран и в этот момент многие из присутствующих в зале не смогли сдержать слез. Родственники погибших героев говорили о том, что их близкие отдали свои жизни за то, чтобы этого больше никогда не повторилось.


Международный фестиваль доккино откроет  премьерный показ картины Клима Поплавского «Наши берега» производства документального канала RT. Фильм-портрет бойцов 126-й гвардейской бригады береговой охраны, которые день за днем, несмотря на смертельную опасность, отражают атаки врага. Перед началом фильма на сцене выступят Сергей Галанин и группа «СерьГА». После показа запланировано обсуждение с режиссером и героями документальной ленты. 


Напомним, фестиваль пройдет в Волгограде с 24 по 26 ноября. После показов зрители смогут пообщаться с авторами фильмов и принять участие в деловой программе. Состоится дискуссия «Война и вера. Как религия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителем РПЦ Волгограда, а также круглый стол с сотрудниками соцслужб и ветеранами спецоперации «Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО». 


Зрителям представят еще две премьеры — фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова «Хочу тишины» и ленту Дмитрия Хрусталева «Донбасс. Память поколений». В субботу продемонстрируют картину журналиста «ГТРК Волгоград-ТРВ» Артема Ямщикова, снятый во время поездки в ЛНР.  




ИА «Высота 102» выступает информационным партнером фестиваля. 

Посещение всех мероприятий бесплатно! Необходимо пройти предварительную запись на сайте.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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