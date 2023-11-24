Общество

Плату за детские сады в Волгоградской области ограничили в 2024 году

Общество 24.11.2023 10:55
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24.11.2023 10:55


В Волгоградской области ограничили рост платы за детские сады в 2024 году  7,2 процентами. Как сообщили V102.RU в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, в будущем году  муниципальные образования не смогут превысить установленный максимум. В комитете пояснили, что цифра рассчитана на основании специальной методики расчётов и уровня инфляции.
Решение об изменении размера платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах будут принимать муниципалитеты самостоятельно, при этом стоимость данных услуг не должна будет превышать максимальной планки, установленной на 2024 год.
Так, например, в соответствии с методикой расчета в Чернышковском районе изменение  платы за детский сад с пребыванием детей 10,5-12 часов не сможет превысить  108 рублей в месяц.
При этом в регионе сохраняются льготы семьям, нуждающимся в особой поддержке государства: из регионального бюджета родителям на 20% компенсируют плату за присмотр и уход в садике на первого ребенка, на 50% – на второго ребенка и на 70% – на третьего и последующих детей. Семьи участников СВО – мобилизованных, контрактников, добровольцев  полностью освобождены от платы за детский сад.
Напомним, что при начислении оплаты учитывается фактическое количество дней, проведенных ребенком в детсаду.

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