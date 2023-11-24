Плату за детские сады в Волгоградской области ограничили в 2024 году

В Волгоградской области ограничили рост платы за детские сады в 2024 году 7,2 процентами. Как сообщили V102.RU в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, в будущем году муниципальные образования не смогут превысить установленный максимум. В комитете пояснили, что цифра рассчитана на основании специальной методики расчётов и уровня инфляции.Решение об изменении размера платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах будут принимать муниципалитеты самостоятельно, при этом стоимость данных услуг не должна будет превышать максимальной планки, установленной на 2024 год.Так, например, в соответствии с методикой расчета в Чернышковском районе изменение платы за детский сад с пребыванием детей 10,5-12 часов не сможет превысить 108 рублей в месяц.При этом в регионе сохраняются льготы семьям, нуждающимся в особой поддержке государства: из регионального бюджета родителям на 20% компенсируют плату за присмотр и уход в садике на первого ребенка, на 50% – на второго ребенка и на 70% – на третьего и последующих детей. Семьи участников СВО – мобилизованных, контрактников, добровольцев полностью освобождены от платы за детский сад.