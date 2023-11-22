В Волгограде «добрая» соседка лишила пенсионерку квартиры





Дзержинский районный суд Волгограда признал сделку по продаже жилья пенсионерки недействительной после обращения пожилой женщины в прокуратуру. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионерка попала под влияние женщины, которая поселилась с ней по соседству и предложила ей свою помощь в совместном ведении хозяйства.

Дзержинский районный суд Волгограда признал сделку по продаже жилья пенсионерки недействительной после обращения пожилой женщины в прокуратуру. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионерка попала под влияние женщины, которая поселилась с ней по соседству и предложила ей свою помощь в совместном ведении хозяйства.

67-летняя женщина поверила соседке и, поддавшись на ее уговоры, в 2019 году продала ей свою квартиру за 1,2 миллиона рублей. Однако деньги она фактически так и не получила. Тем временем новая хозяйка жилья продала квартиру своим знакомым, а себе купила другую недвижимость и оформила ее на себя.Некоторое время, действительно, женщины жили вместе. Однако потом отношения между ними испортились. Тогда-то 67-летняя пенсионерка и узнала, что квартира ей не принадлежит.Как выяснилось, в тот момент, когда она оформила квартиру на соседку, пенсионерка страдала от психического заболевания. В связи с этим волгоградка не могла отдавать отчет в своих действиях. Прокуратура обратилась в иском в суд в защиту прав пенсионерки. И районный суд вынес решение о применении последствий недействительности сделки, по которому квартиру ей должны вернуть.В то же время надзорный орган инициировал проверку на предмет наличия признаков мошенничества при отчуждении жилья пенсионерки.