В Волгограде «добрая» соседка лишила пенсионерку квартиры

Некоторое время, действительно, женщины жили вместе. Однако потом отношения между ними испортились. Тогда-то 67-летняя пенсионерка и узнала, что квартира ей не принадлежит.
Как выяснилось, в тот момент, когда она оформила квартиру на соседку, пенсионерка страдала от психического заболевания. В связи с этим волгоградка не могла отдавать отчет в своих действиях. Прокуратура обратилась в иском в суд в защиту прав пенсионерки. И районный суд вынес решение о применении последствий недействительности сделки, по которому квартиру ей должны вернуть.
В то же время надзорный орган инициировал проверку на предмет наличия признаков мошенничества при отчуждении жилья пенсионерки.