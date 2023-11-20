Общество

Детфонд доставил из Волгограда в ЛНР новую партию гумпомощи для многодетных

Общество 20.11.2023 20:36
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20.11.2023 20:36


Детский фонд сегодня, 20 ноября, доставил из Волгограда в ЛНР еще одну партию благотворительной помощи. Как сообщает V102.RU, гуманитарный груз сформирован по поручению председателя правления реготделения фонда Ирины Соловьевой для многодетных семей из Станично-Луганского района ЛНР — подшефного для Волгоградского региона. 


Конвой в ЛНР сопровождали член правления облотделения РДФ, депутат Волгоградской гордумы Олег Ярыгин и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Ковшиков. Отметим, что аппарат омбудсмена ранее занимался сбором предметов первой необходимости, которые также доставили в Донбасс.


Помощь от Детфонда получили 10 семей, в каждой из которых на воспитании от 3 до 6 детей. Всего больше 40 мальчиков и девочек получили необходимые в обиходе вещи и продукты. Среди прочего гумпомощь включала в себя мясные консервы, крупы, растительное масло. Не забыли и об одеялах, средствах гигиены, канцтоварах, детских подгузниках и сладостях к чаю от волгоградских производителей. 

Школьники с удовольствием почитают литературные журналы Российского детского фонда. Жители подшефного района сердечно отблагодарили волгоградцев и Детский фонд за поддержку с самого начала СВО. 


Председатель правления Волгоградского реготделения РДФ, депутат Волгоградской облдумы Ирина Соловьева особо подчеркнула, что этот гуманитарный конвой в Донбасс для благотворительной организации не первый, и, точно, не последний.

— В этом году вместе с уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области мы уже посещали ЛНР, встречались с жителями подшефного района, которым доставили благотворительную помощь, — отметила Ирина Соловьева. — Тогда мы договорились с детскими омбудсменами — республиканским и нашим региональным, а также с руководством Станично-Луганского района, что будем постоянно поддерживать связь, чтобы при необходимости оперативно подключаться к решению гуманитарных проблем. На протяжении текущего года эта работа ведется. Выражаю благодарность всем, кто откликнулся и помог нам сформировать очередную партию груза.


Оказание помощи семьям с детьми из новых регионов России — приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым. Детский фонд, реализуя инициативы по передаче гумпомощи, тесно взаимодействует с профильными ведомствами обладминистрации.


Напомним, с февраля 2022 года по решению руководства региона Волгоградское отделение Детфонда вместе с областным комитетом соцзащиты населения выступает координатором по сбору благотворительных средств в пользу жителей Донбасса. Собранные фондом средства идут на оказание различной помощи временным переселенцам на территории Волгоградского региона и жителям Донбасса, которые не покинули свои дома. Также организация выступает с поддержкой волгоградских семей с детьми участников спецоперации.  

Фото: «ВРОООБФ Российский детский фонд»

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